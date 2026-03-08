Distinguió a mujeres ingenieras

En el marco de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Ingenieros de Jujuy realizó un encuentro destinado a destacar la trayectoria y el compromiso de ingenieras que, a lo largo de los años, han desempeñado distintos cargos dentro de la entidad profesional.

La actividad se desarrolló en la sede del Colegio y reunió a autoridades, profesionales y miembros de la Junta Directiva del CIJ, en un espacio de encuentro y reflexión sobre el rol de las mujeres en la ingeniería y su participación en la vida institucional.

Durante la jornada, el presidente del Colegio, el ingeniero Sergio Aramayo, señaló que la iniciativa buscó poner en valor el aporte de quienes, además de ejercer la profesión, asumieron responsabilidades dentro del Colegio y contribuyeron a su desarrollo.

"En esta oportunidad decidimos agasajar a mujeres que han ocupado cargos en el Colegio de Ingenieros. Con este gesto queremos destacar el compromiso que han demostrado a lo largo de su vida profesional", expresó.

Asimismo, señaló que el homenaje trasciende el reconocimiento individual y busca resaltar el aporte de todas las mujeres ingenieras que desarrollan su labor en la provincia. "En la figura de estas nueve ingenieras queremos destacar a todas las mujeres que han elegido la ingeniería como profesión y que, con su trabajo, compromiso y vocación, contribuyen al desarrollo de la ciencia, la tecnología y el progreso de nuestra sociedad", afirmó.

Desde el Colegio aprovecharon la ocasión para extender su saludo a todas las profesionales matriculadas en el mes en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, destacando su aporte al crecimiento de la ingeniería.

Las ingenieras distinguidas en esta oportunidad fueron Susana de Jong, María Mercedes Del Frari, Lidia Medina, María Isabel Ledesma, Luciana Garzón, Soledad Sánchez, Ana Carolina Vera, Carla Vidal y Ana Nievez, quienes a lo largo de su trayectoria han participado activamente en la vida institucional del Colegio.

El encuentro se desarrolló en un clima de camaradería y gratitud, reafirmando el compromiso del Colegio de Ingenieros de Jujuy con la promoción de la participación profesional y la valoración del aporte de sus matriculados al desarrollo de la ingeniería en la provincia.