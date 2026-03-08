Compromiso de trabajar a favor de la igualdad

En el Día Internacional de la Mujer, Julio Severich, secretario general de Satsaid Jujuy, expresó que "queremos rendir homenaje a todas las mujeres trabajadoras, y de manera especial a las compañeras que forman parte de la industria de la televisión y los medios audiovisuales.

Cada día, con profesionalismo, compromiso y talento, las mujeres ocupan un lugar fundamental en nuestra actividad. Desde la producción, la técnica, la administración, el periodismo y cada uno de los espacios que hacen posible la televisión, su trabajo aporta mirada, sensibilidad, capacidad y una enorme vocación por construir una comunicación más plural y representativa de nuestra sociedad".

Más adelante dijo que "sabemos que el camino hacia la igualdad real todavía presenta desafíos. Por eso, desde Satsaid Jujuy reafirmamos nuestro compromiso en favor de la igualdad, de seguir trabajando por más oportunidades, por el reconocimiento pleno del trabajo de las mujeres y por espacios laborales cada vez más justos, respetuosos e igualitarios.

Creemos firmemente que no hay desarrollo posible sin igualdad, y que una sociedad más justa se construye cuando cada mujer puede desarrollar su talento, crecer profesionalmente y proyectar un futuro con dignidad para ella y para su familia".

En este día tan significativo, saludamos y reconocemos a todas las mujeres trabajadoras de la televisión y de nuestra comunidad.

Nuestro respeto, nuestro reconocimiento y nuestro compromiso de seguir construyendo igualdad.