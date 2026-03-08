Caminata guiada para conmemorar la fecha

En el marco de las actividades programadas por el Día Internacional de la Mujer, el Parque Botánico Municipal "Barón Carlos María Schüel" invita a participar de una propuesta especial pensada para promover el encuentro y la reflexión en contacto con la naturaleza.

Se trata de la caminata guiada "Mujeres para Mujeres", una actividad destinada a generar un espacio de intercambio, escucha y acompañamiento entre participantes, en un entorno natural que invita a la calma y al bienestar.

Un espacio para compartir

La propuesta consiste en recorrer los senderos del parque a través de una caminata guiada que incluirá momentos de pausa y dinámicas de integración. Durante el recorrido se promoverán instancias de diálogo y reflexión orientadas a fortalecer los vínculos entre mujeres y fomentar el acompañamiento colectivo.

Desde la organización explicaron que la jornada está pensada como un momento para caminar juntas, compartir experiencias y disfrutar del paisaje natural del parque, combinando actividad física suave con espacios de conversación y contención.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer una experiencia que permita conectar con la naturaleza, generar redes de apoyo y celebrar la fuerza colectiva de las mujeres en comunidad.

Datos de la actividad

La caminata se realizará hoy de 9 a 12, por lo que se solicita a las participantes presentarse 15 minutos antes del horario de inicio.

La propuesta está dirigida a mujeres a partir de los 21 años y contará con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la reserva con anticipación.

Quienes deseen participar podrán inscribirse enviando un mensaje de Whatsapp al (388)4037073 (solo mensajes). En caso de lluvia, la actividad será suspendida.