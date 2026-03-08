Actividades de Empleados de Comercio

En el marco del Mes de la Mujer, el Centro de Empleados de Comercio Delegación Jujuy lleva adelante diversas actividades destinadas a homenajear, reconocer y generar espacios de encuentro entre las trabajadoras mercantiles.

El pasado 4 de marzo se realizó la primera jornada del "Desayuno por el Día de la Mujer", en el Salón "Evita" de la institución, donde afiliadas compartieron un momento de diálogo, reflexión y reconocimiento.

Durante el encuentro se destacó el rol fundamental que cumplen las mujeres tanto en sus hogares como en la actividad comercial de la provincia. "Cada mujer mercantil sostiene no solo a su familia, sino también el funcionamiento de la actividad comercial con esfuerzo, responsabilidad y una enorme fortaleza diaria", expresaron desde la institución.

PRESENTES | MUJERES DE COMERCIO.

Desde el sindicato señalaron que estas actividades continuarán durante toda la semana, con el objetivo de promover espacios de reflexión y acompañamiento. "El reconocimiento hacia las mujeres no debe limitarse a una fecha en el calendario, sino ser una práctica permanente", destacaron.

Entre las actividades previstas, hoy se realizará un homenaje a las mujeres víctimas de femicidio en la provincia en el Camping del Centro de Empleados de Comercio en Los Alisos. La jornada incluirá también actividades recreativas, un almuerzo y un espacio de reflexión. "La memoria es un acto de justicia y no podemos ni debemos naturalizar la violencia", señalaron.

Por otra parte, el domingo 15 se llevará a cabo la Feria de Mujeres Emprendedoras Mercantiles, que se desarrollará en las instalaciones del sindicato entre las 10 y las 17. El evento busca visibilizar el talento, la creatividad y el esfuerzo de las trabajadoras que apuestan al emprendimiento y a la independencia económica. Desde el Centro de Empleados de Comercio remarcaron que estas iniciativas forman parte de un compromiso institucional con la igualdad, el respeto y la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras.