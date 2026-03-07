El IUPS abre la inscripción para su convocatoria docente 2026

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (IUPS) informó que se encuentra abierta la convocatoria para la cobertura de espacios curriculares destinados a sus carreras de formación inicial y formación continua. La iniciativa busca incorporar profesionales con trayectoria académica y experiencia en el campo de la seguridad y áreas vinculadas, con el objetivo de fortalecer la formación de los futuros integrantes del sistema de seguridad pública.

Los interesados en participar deberán acceder al enlace institucional donde encontrarán el cronograma del proceso, la guía orientativa para postulantes, la grilla de evaluación, las listas de admitidos, el calendario de entrevistas y el orden de mérito final.

Toda la información y documentación necesaria está disponible en el siguiente enlace

El formulario de inscripción se completa a través de este formulario online.

El periodo de inscripción comenzará a las 00:00 horas del sábado 07 de marzo y se extenderá hasta las 10 del lunes 09 de marzo.