La Cruz Roja brindará talleres de RCP en el Parque San Martín

La Cruz Roja brindará talleres de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en el Parque San Martín, con el objetivo de capacitar a la comunidad ante posibles situaciones de emergencia.

En diálogo con nuestro matutino, el director de la institución, Antonio Villagra, detalló cómo se preparan para el inicio de las actividades y cursos durante este mes.

Según explicó, los talleres de RCP se realizarán los segundos sábados de cada mes y tendrán una duración aproximada de cuatro horas. Durante la capacitación, los participantes aprenderán técnicas básicas de reanimación que pueden resultar fundamentales para actuar ante una emergencia.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el edificio de la institución ubicado en la punta del Parque San Martín. Además, los interesados pueden obtener más información a través de Facebook de la organización.

“El llamado está puesto para toda la población para que puedan aprender y capacitarse”, destacó Villagra.

Por otra parte, desde la institución informaron que el 21 de marzo se llevarán adelante trabajos comunitarios en el espacio gamer del Parque San Martín, destinados a voluntarios y a estudiantes de Enfermería y Ciencias de la Salud.

Finalmente, indicaron que algunas capacitaciones serán gratuitas, mientras que otras tendrán un costo, dependiendo del tipo de curso.