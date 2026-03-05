21°
5 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Gran Pesar
Mundial 2026
catequesis
Purmamarca
Celis
El tiempo en Jujuy
Francia
KRISTALINA GEORGIEVA
regla 20
San Pedro
Información general

El Gobierno provincial convocó a familias y el personal policial retirado a una reunión el lunes 16

El Gobierno de la Provincia realizo un comunicado oficial este mediodía con respecto a los reclamos producidos en el día de ayer.

Jueves, 05 de marzo de 2026 12:21

"A requerimiento de los sectores interesados, se decidió dejar sin efecto las resoluciones N° 000077 y 000078 emanadas del Ministerio de Seguridad, que establecían modificaciones en los haberes de determinados cuadros de la Policía de la Provincia.

Reafirmando que los canales institucionales permanecen abiertos, a solicitud de los representantes de familiares y retirados, se acordó una mesa de trabajo conjunto para el próximo lunes 16. Esta medida refleja la plena disposición de las autoridades provinciales para alcanzar acuerdos y soluciones a la brevedad.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se encuentra elaborando una propuesta superadora destinada al escalafón de Seguridad.

Es necesario consignar que, debido a desacuerdos internos entre los representantes de familiares y retirados, el petitorio escrito no pudo ser recepcionado formalmente por carecer de las firmas de responsabilidad correspondientes.

Ratificando la vocación de diálogo y entendimiento expresada por autoridades provinciales, familiares de agentes de Seguridad y personal retirado, el Gobierno de Jujuy hace un llamado a la tranquilidad de toda la población, ante la presencia de infiltrados que responden a sectores políticos ajenos al bienestar de las fuerzas de seguridad, quienes pretenden instalar confusión y temor de manera oportunista".

 

