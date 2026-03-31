Estado de las rutas en Jujuy, algunos tramos continúan intransitables

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de Jujuy difundió este martes 31 de marzo un nuevo parte sobre la situación de las rutas provinciales y nacionales, cuya transitabilidad se ve gravemente afectada por las intensas lluvias.

El reporte oficial detalla que los principales inconvenientes responden a crecidas de ríos, desmoronamientos de tierra y acumulación de sedimentos sobre el asfalto, generando interrupciones totales en varios puntos estratégicos de la provincia.

Zonas con corte total

Según el relevamiento, se encuentra inhabilitado el paso en la RP 29 a la altura del Río Tesorero, la RP 48 en El Carmen por la crecida del río, y la RP 37 en el acceso a El Talar, también debido al desborde de cursos de agua.

Circulación restringida y con precaución

En tanto, las autoridades solicitaron extremar las medidas de seguridad en un extenso listado de rutas donde el tránsito está habilitado pero con condiciones adversas. Entre ellas, la RP 19 hacia Normenta, donde solo se permite el paso a vehículos con tracción 4x4, y la RP 83 en Abra de Caña y Aguada de Tidre, donde se registran desprendimientos.

Las rutas nacionales tampoco escapan a la emergencia. En la RN 9, a la altura de Huacalera, se reporta sedimento sobre la calzada, mientras que la RN 34, entre la RP 43 y la RP 61 en Los Manantiales, presenta desvíos y circulación acotada. La RN 40, en diversos sectores, muestra tramos borrados y caminos blandos, especialmente en Río Grande de San Juan y San Juan de Oro.

Además, se suman cortes puntuales por crecientes en la RP 22 (El Pongo) y la RP 20 (Los Blancos – El Cucho).

Recomendaciones oficiales

Ante el complejo panorama, la Policía de Jujuy reiteró el llamado a la población a evitar traslados innecesarios hacia las zonas afectadas, respetar las indicaciones del personal de seguridad vial en los controles y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.