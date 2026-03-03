Apuap rechazó la pauta salarial del 10% en cuotas

El gremio de profesionales de la administración pública realizó paro con distintas modalidades en capital e interior y se movilizó a Casa de Gobierno. Consideró insuficiente el aumento dispuesto por el Ejecutivo.

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) llevó adelante medidas de fuerza en rechazo a la pauta salarial del 10% en cuotas establecida por el Ejecutivo provincial. En el interior la modalidad fue sin asistencia, mientras que en capital hubo asistencia con retiro. La jornada incluyó una movilización hasta Casa de Gobierno.

El secretario general, Nicolás Fernández, cuestionó la decisión oficial. "El Ejecutivo Provincial, a través del Ministro de Hacienda Federico Cardozo y su equipo técnico, ha impuesto una pauta salarial a la baja, repitiendo una metodología arbitraria y unilateral mediante la circular de liquidación Nº 07", expresó.

El aumento definido contempla un 4% en febrero, 2% en marzo, 2% en abril y 2% en junio. Desde el gremio sostienen que no contempla la inflación acumulada en los primeros meses del año ni la proyectada para los próximos.

También remarcó el impacto del inicio del ciclo lectivo en la economía familiar. "El bono otorgado equivale a un guardapolvo o a pocos útiles escolares", señalaron, al tiempo que criticaron que parte de la mejora salarial esté atada al presentismo. Según Apuap, esto implica que ante una enfermedad o tardanza el trabajador pierda el incremento.

Finalmente, Fernández aseguró que la provincia cuenta con recursos suficientes, mencionando el aumento nominal de la coparticipación federal y los ingresos propios. Desde el gremio anticiparon que continuarán reclamando.