Inauguran obras de modernización en el paso internacional

La funcionaria estuvo acompañada por el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, el viceministro de Régimen Exterior y Policía de Bolivia Hernán Paredes Muñoz.

El Jefe de Gendarmería Nacional, Comandante General Claudio Miguel Brilloni, el embajador argentino en Bolivia Marcelo Adrián Massoni, Intendente quiaqueño Dante Velázquez.

Además de legisladores provinciales y nacionales, autoridades de Migraciones, Aduana e invitados especiales.

La funcionaria nacional pisó el límite internacional que une las ciudades de La Quiaca y Villazón (Bolivia) pasadas las 13 de este domingo, saludó a las autoridades antes mencionadas y recorrió las nuevas instalaciones del paso fronterizo.

Donde corroboró la seguridad del sistema migratorio, que actualmente cuenta con un sistema biométrico facial, y los scanner para controlar el ingreso de mercaderías y productos extranjeros.

Posteriormente hubo un sencillo acto protocolar, donde se entonaron los himnos de ambos países, y escucharon palabras por tan significativa jornada para La Quiaca

RECORRIDO POR EL PASO INTEGRADO

En primer lugar, el representante de la República de Bolivia Hernán Paredes Muñoz, destacó el trabajo entre ambas naciones para combatir delitos como el narcotráfico y mejorar la seguridad en pasos limítrofes.

Señaló además que, “desde que asumió el presidente Rodrigo Paz venimos trabajando entre los ministerios de seguridad reforzando las políticas de control de las dos naciones, para acabar con el conjunto de delitos transnacionales, agradezco al presidente Javier Milei por esa labor conjunta”, sostuvo.

Luego el gobernador Carlos Sadir expresó, “gracias ministra por esta obra en un lugar tan emblemático como La Quiaca, puerta norte de Argentina, lugar que ahora cuenta con mayor seguridad para el paso de peatones y todo tipo de vehículos”.

Al tiempo que añadió. “esta ciudad es el paso clave de lo que será el corredor bioceánico, que va a mejorar las economías regionales de países limítrofes, contar con la tecnología necesaria implica un crecimiento sustancial en la infraestructura y los nuevos lineamientos de seguridad”, indicó.

Para finalizar resaltó la inversión realizada desde el gobierno Nacional, en culminar toda la ejecución de obra proyectada para el crecimiento de La Quiaca.

Ministra de Seguridad

AUTORIDADES DURANTE EL ACTO DE APERTURA DE OBRAS

A su turno Alejandra Monteoliva, detalló el trabajo que actualmente es una realidad en La Quiaca.

“Dimos un paso concreto para tener una frontera moderna, ágil y segura, esta modernización del paso internacional La Quiaca – Villazon”, es la culminación de un proyecto que nació en el 2018 y el anterior gobierno dejó inconcluso”.

Y prosiguió, “esta gran obra incluye un control de scanner de carga con estacionamiento para camiones, carriles diferenciados para vehículos, más de sesenta cámaras de video vigilancia que monitorean el área de control integrado, identificación biométrica y control de documentos con total seguridad para Argentina y Bolivia”.

“Y otras obras complementarias realizadas por el gobierno de Jujuy, como el mejoramiento de calles, sistema eléctrico e iluminación”, agregó.

Datos

LA MINISTRA DE SEGURIDAD SEÑALÓ QUE EN 2025 DOS MILLONES Y MEDIO DE PERSONAS CRUZARON EL PASO INTERNACIONAL LA QUIACA – VILLAZÓN

La Quiaca no solo una ciudad de “paso”, según información suministrada por la funcionaria nacional en el año 2025 transitaron dos millones y medio de personas por el paso internacional “Horacio Guzmán”,

“Es uno de los puntos de mayor tránsito en el norte argentino y el movimiento sigue creciendo, en enero de este año registramos 265 mil movimientos migratorios, un 17 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Febrero hubo una cifra similar, en el primer bimestre del 2026, más de medio millón de personas cruzaron por este paso”, enfatizó Monteoliva.

Para culminar manifestó, “este crecimiento no es casual es consecuencia de un gobierno que genera confianza, orden y condiciones para el intercambio, las fronteras y el control migratorio son ejes de la seguridad nacional”.

Para finalizar hizo especial énfasis en el trabajo de Gendarmería Nacional en esta zona de frontera, “ejerce el control de este paso, trabajando con sus pares de Bolivia para que cada decisión tomada se cumpla, sabemos del esfuerzo de cada hombre y mujer de las fuerzas federales”