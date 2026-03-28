"Magui" Aicega presente en el 6° Encuentro Provincial del Deporte

En el Estadio Olímpico de Palpalá se llevó a cabo el 6° Encuentro Provincial del Deporte, en el marco de la jornada denominada “Mujeres que marcan juego” reunió a referentes del deporte y se destacó el crecimiento de la infraestructura deportiva en la provincia. El evento contó con la destacada participación de la exjugadora de Las Leonas, Magdalena “Magui” Aicega.

Durante el encuentro Aicega agradeció la invitación y compartió su experiencia como deportista de alto rendimiento, dejando un mensaje centrado en el esfuerzo, la perseverancia y el aprendizaje. “Detrás de cada logro hay un enorme trabajo. En el deporte se gana y se pierde y ambas situaciones enseñan. Lo importante es el camino, el compromiso y el aprendizaje constante”, expresó.

Por su parte el mandatario provincial Carlos Sadir, celebró la presencia de una figura destacada del deporte nacional y valoró el trabajo que se viene realizando en materia deportiva. “Estamos muy contentos de contar con una campeona de esta magnitud y de acompañar el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Deportes en toda la provincia”, expresó.

Asimismo, destacó el crecimiento del hockey en Jujuy, señalando que la disciplina se consolida no solo en San Salvador, sino en todo el territorio provincial. En ese sentido, adelantó que se avanza en la concreción de nuevas canchas, con el objetivo de ampliar los espacios para la práctica deportiva ante la creciente demanda.

Jujuy fortalece la infraestructura para el deporte

Por su parte, el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Normando Álvarez García destacó el impulso sostenido que el Gobierno provincial otorga al deporte. “No se trata solo de acompañar, sino también de generar infraestructura. Próximamente se inaugurarán canchas de hockey sintético en San Pedro y en la capital, lo que permitirá seguir potenciando el desarrollo de nuestros deportistas”, indicó.

En esa línea, resaltó que el objetivo es que Jujuy continúe formando talentos que puedan alcanzar el más alto nivel competitivo. “El sueño es tener jugadoras jujeñas integrando Las Leonas, lo que significará haber cumplido una meta importante para el deporte provincial”, sostuvo.

El Encuentro Provincial del Deporte se consolida como un espacio de intercambio y crecimiento con el fin de promover el deporte como herramienta fundamental para el desarrollo integral de la sociedad.