Misas de Domingo de Ramos

Las parroquias y capillas jujeñas invitaron a participar de las ceremonias de Domingo de Ramos con que inicia la Semana Santa 2026.

En San José de Perico hoy, a las 19, habrá bendición de ramos y misa en Santa María de los Ángeles. Mañana a las 8 en San José con bendición en el atrio, a las 10.30 en San José con bendición en la plaza y a las 9.30 en Santo Domingo con bendición en el cuartel de Bomberos-Los Sauces, procesión y misa. La celebración interparroquial será a las 18.30 con procesión desde las dos parroquias, bendición de ramos y misa en las calles Belgrano y 23 de Agosto.

En la parroquia Inmaculada Concepción de Perico mañana a las 7.15 partirá la procesión del ex Ospit y habrá Eucaristías a las 8 y a las 10 con los niños.

En Fraile Pintado la parroquia San Juan Evangelista invita mañana a las 8 a la bendición de ramos en el barrio Santa Rita, luego procesión y misa en el templo. A las 17 será en Chalicán y a las 20 en la sede.

En la parroquia Santa Teresita y San Juan B. Scalabrini, en San Pedro, mañana a las 10 se bendecirán los ramos y a las 11 la santa misa.

La parroquia de Tilcara tendrá hoy a las 10.30 la misa en Yacoraite y Colonia San José; a las 17 en La Banda y San Pedrito y a las 18 en Huacalera y Maimará. Mañana a las 8 y a las 19.30 en la sede parroquial; a las 10 y a las 20 en el santuario del Abra de Punta Corral; y a las 18 en Sumaj Pacha.

En El Carmen mañana bendición y misa en la parroquia a las 7.30; a las 10 con los niños de catequesis y a las 20.

En San Antonio hoy Vía Crucis al Cristo de la Hermandad, a las 15 desde el dique derivador y a las 19 misa; mañana a las 10 bendición de ramos en el Salón San Cayetano, procesión y misa. A las 17.30 en Los Paños.

La parroquia San Pedro de Río Negro, tendrá mañana a las 9 misa en el barrio Sarmiento, a las 16 con los niños en el atrio y a las 19 procesión desde el hospital "Páterson" con misa a las 20 en el atrio.

En Capital

La parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Campo Verde mañana, a las 8, se congregará en la cancha la olla para la bendición de ramos y luego procesión al templo.

En la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa hoy a las 18.30 habrá misa de Domingo de Ramos en las capillas Virgen de la Consolata y Santa Rosa de Lima; y a las 20 en Inmaculada Concepción y la sede. Mañana a las 8.30 y a las 11.30 en la sede; a las 9.30 en San Salvador, a las 10 en Virgen del Valle y Santa Bárbara, a las 11 en San Cayetano, a las 19 en Sagrados Corazones y a las 20 en San Roque.

En Nuestra Señora de Nieva mañana a las 9 en la plazoleta Carlos Jure del pasaje Francia, a las 9.30 bendición y procesión para la misa de las 10. A las 20 misa.

En la capilla Santa Bárbara a las 8.45 bendición y a las 9 la misa.

En la parroquia San Pedro y San Pablo hoy, a las 20; mañana a las 10 la bendición en Chimborazo y Las Heras, procesión y misa; y a las 19 en la sede.

En la Catedral Basílica bendición de ramos hoy, a las 20; mañana a las 8; a las 9.15 concentración en la plaza, procesión y misa a las 10 y la última Eucaristía a las 20.

En la Basílica San Francisco mañana se bendecirán los ramos en las misas de las 7.30, las 9, las 11.30 y las 20.