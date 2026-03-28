Adiunju anunció 3 días de paro

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), anunció la adhesión a las medidas nacionales enmarcadas en el Plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). En ellas se profundizan los reclamos con un paro de 3 días ya que no hubo respuesta del Ejecutivo nacional.

Entre los reclamos destacan la desfinanciación de la universidad pública, porque "se recorta el futuro, se achica la ciencia y se precariza la docencia y hay menos estudiantes". El planteo del personal universitario es por la recomposición salarial y la mejora de las condiciones de trabajo.

Además del conflicto central por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, un pedido reiterado desde las distintas universidades del país, que concibe un derecho que de no implementarse limita la calidad educativa en un contexto complejo económico.