Javier Milei celebró el fallo a favor de la Argentina en el caso YPF

El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York a favor de la Argentina en la apelación contra la sentencia millonaria en el caso YPF con una serie de mensajes en las redes y en un discurso durante la visita de un centro de formación de Capital Humano.

“Le hemos ganado a Budford Capital en Estados Unidos, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, arrancó su discurso Milei tras agradecerles a los abogados y a la Procuración.

Y a continuación cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y exministro de Economía, Axel Kicillof: “Tuvimos que venir a arreglar las cag... que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

“Y que ahora vengan a decir ‘Ah pero los viajes de Milei a Estados Unidos’, ‘ah pero el mameluco’, ‘ah pero la gestión’”, continuó el mandatario.

“Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”, afirmó, al dar un golpe de puño sobre el atril.

Más temprano, Milei había publicado la buena noticia que llegó desde Nueva York con dos tuits. Tras remarcar que la Argentina “no deberá pagar nada”, manifestó: “Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional".

"Ganamos el juicio de YPF!!!TMAP.MAGA.VLLC!“, escribió el mandatario al poner una serie de sus acrónimos favoritos, ademá de una foto en la que aparece sonriente junto a su hermana, la secretaria de Presidencia Karina Milei, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el CEO de YPF, Horacio Daniel Marín, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Y en otro mensaje agregó: “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el préstamos del FMI en 2024)”.

“Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, remarcó.