Operativo vial y sanitario reforzado para la peregrinación

El subinspector Luis Ponce informó que los equipos ya se encuentran trabajando en la zona, brindando indicaciones a los conductores. Además, adelantó que el domingo se reforzará significativamente el operativo, al tratarse del día de mayor concurrencia, con cortes de tránsito previstos en distintos puntos.

“El servicio de regularización del tránsito el domingo se intensificará para evitar cualquier incidente vial”, señaló el efectivo.



Asimismo, recomendó a quienes se dirijan en vehículos hacia el norte respetar las señalizaciones, especialmente en las zonas de estacionamiento en Tumbaya y Maimará, con el objetivo de evitar inconvenientes. “La entrada al puente peatonal está prohibida para el ingreso de vehículos”, remarcó Ponce. También indicó que en el pueblo de Tumbaya se permitirá el ingreso de aproximadamente 600 vehículos.



Por otro lado, el director del SAME, el Dr. Pablo Jure, brindó un balance del operativo sanitario desplegado en la zona. “Llevamos más de 900 asistencias realizadas desde el día miércoles, con todo el operativo en marcha”, informó.

El profesional destacó que, a pesar de tratarse de un viernes, se registra una alta demanda de atención, aunque remarcó el importante trabajo logístico realizado: “Estamos haciendo un relevamiento continuo y permanente. Esto también representa un aprendizaje para optimizar el despliegue en los próximos años”.



En cuanto a las atenciones más frecuentes, detalló que están vinculadas al mal agudo de montaña, con síntomas como dolor de cabeza, mareos, vómitos y dificultad respiratoria, además de casos de descompensación y deshidratación.

“Hasta el momento llevamos 19 derivaciones desde los puestos sanitarios hacia el hospital de campaña”, concluyó Jure.