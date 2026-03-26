Sesiona la Junta Ejecutiva del Norte Grande en Jujuy

"Hemos tratado temas muy importantes y que tienen que ver con la realidad que estamos viviendo los argentinos, y en especial los de las provincias del Norte Grande", expresó anoche el presidente de la Cámara de Diputados y vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis, al finalizar la asamblea de la Junta directiva del parlamento del Norte Grande en esta ciudad, integrada por los vicegobernadores que representan a las 10 provincias del NOA y NEA.

En un hotel en Alto La viña, el titular de Diputados y como anfitrión, al iniciarse la reunión brindó la bienvenida a los vicegobernadores de las regiones que llegaron hasta esta provincia para intervenir en la primera reunión asamblea participando de esta nueva reunión del Parlamento del Norte Grande, donde definirán la agenda legislativa de este año.

CONFERENCIA | ALBERTO BERNIS JUNTO A SILVA NEDER Y CARMEN DELGADO.

Están en Jujuy, el presidente del Parlamento y vice gobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; los vicegobernadores de Catamarca y de Salta, Rubén Dusso y Antonio Marocco, respectivamente; la presidente de la Legislatura de Chaco, Carmen Delgado y el vicepresidente 2do. de la Legislatura de Tucumán, Ernesto Toscano. Por zoom participó Teresita Madera, vicegobernadora de La Rioja.

Durante la reunión, hablaron de la Coparticipación nacional, de cómo cada una de las provincias afronta con recursos propios cuestiones que tienen que ver con el manejo de la obra pública, la cuestión salarial que afronta cada gobierno provincial, temas relacionados a lo energético, y la conformación del Consejo Económico, Político y Social.

A través de esa institución, propusieron abordar políticas del Norte Grande con los senadores y diputados nacionales que representan a las provincias; asimismo trataron cuestiones sobre la realidad social y la coyuntura política y económica de cada una de ellas.