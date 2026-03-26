Docentes de base de Adep convocaron a asambleas zonales que se desarrollarán entre hoy y mañana con el objetivo de definir medidas de fuerza y avanzar en la construcción de un plan de lucha. La iniciativa surge en medio del malestar por la situación salarial y la prolongada acefalía del sindicato.

"Esto será de vital importancia, la participación de cada docente. Tienen que estar los delegados escolares, quienes deben llevar los mandatos de cada escuela", expresó Guillermo Duarte, docente de base del gremio.

Las asambleas se llevarán a cabo hoy a las 19 en San Salvador de Jujuy, Palpalá, San Pedro, Humahuaca y Abra Pampa, en las respectivas delegaciones. En tanto en el mismo horario, el sábado continuarán en las localidades de Ledesma, Tilcara y La Quiaca. Según adelantaron, el temario incluirá el análisis de la situación económica nacional y provincial, además del estado institucional del sindicato.

En ese marco, Duarte cuestionó con dureza a la Junta Provisoria de Adep, al señalar que el gremio "continúa en acefalía hace más de un año" y que no se cumplió con el plazo establecido para la convocatoria a elecciones. "Hasta el día de hoy no se llamaron a elecciones, por lo tanto ya estamos en una irregularidad. No se cumplió uno de los objetivos por el cual se había constituido esta junta", afirmó.

El docente también apuntó contra la falta de representación de la conducción transitoria y denunció que se tomaron decisiones sin consultar a las bases. "La junta provisoria ha representado a los docentes en paritarias sin consultar a las bases, a pesar de que los docentes eligieron delegados paritarios que fueron desconocidos por la Secretaría de Trabajo", remarcó.

En ese sentido, sostuvo que las asambleas cobran un rol central, ya que son consideradas instancias soberanas según el estatuto del gremio. "Desde las bases es necesario realizar un análisis profundo y definir un plan de lucha para lograr una mejora salarial y regularizar la situación el sindicato", enfatizó.

Por otra parte, los docentes de Adep manifestaron su respaldo a las medidas de fuerza impulsadas por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), que atraviesa su segundo día de paro en reclamo de recomposición salarial y mejores condiciones laborales. "Desde las bases hemos decidido apoyar esta medida porque entendemos que el problema salarial no atraviesa únicamente al obrero de la tiza, sino a todos los trabajadores", concluyó Duarte.