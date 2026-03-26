Comienzan las elecciones estudiantiles rumbo a la FNE 2026

La Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 comienza a tomar forma en la provincia, con la confirmación de las primeras elecciones de representantes estudiantiles que se desarrollarán en los próximos meses.

Según se informó, cuatro instituciones educativas ya definieron sus fechas, marcando el inicio del calendario estudiantil.

El primer colegio en abrir la ronda será el Colegio Nuestra Señora del Huerto, que realizará su elección el viernes 17 de abril, jornada en la que se elegirá a la sucesora de Luisana Bazzi, representante 2025.

BRIANA FERNÁNDEZ REPRESENTANTE DEL COLEGIO NUEVO HORIZONTE

La segunda elección tendrá lugar el viernes 24 de abril, los estudiantes del Colegio Nuevo Horizonte elegirán a su nueva soberana y despedirán a Briana Fernández representante 2025.

En tanto, el viernes 8 de mayo será el turno del Colegio Cristiano Evangélico Che-Il, donde Ámbar Marjanov Aid entregará el cetro a la nueva representante.

Ese mismo día, el Complejo Educativo José Hernández también llevará adelante su elección, en la que se despedirá a su actual representante, Constanza Read.

ÁMBAR MARJANOV REPRESENTANTE 2025 DEL COLEGIO CHEIL

Las jóvenes elegidas en cada institución participarán posteriormente en la elección capital, como parte del camino hacia la tradicional Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Desde el Ente Autárquico Permanente confirmaron que estas primeras fechas marcan el inicio oficial de las actividades estudiantiles rumbo a una nueva edición de la fiesta.