Cristina Fascia: "Las farmacias están al borde de una emergencia sanitaria"

La presidenta del Consejo Farmacéutico de la provincia, Cristina Fascia, trazó esta mañana un sombrío panorama para el sector, ya que aseguró que actualmente los comercios del rubro atraviesan una "crisis" que los deja "al borde de una emergencia prestacional y sanitaria" debido a la falta de fondos y a la gran cantidad de gastos que deben afrontar.

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, Fascia adjudicó el problema a que las farmacias deben pagarle a las droguerías en quince días, pero que "las obras sociales y las prepagas están demorando entre sesenta y noventa días" en abonar lo que les corresponde a los locales de expendio de medicamentos.

"Esta situación genera enormes perjuicios en las farmacias porque tienen que afrontar salarios, cargas sociales, alquileres, impuestos, y lamentablemente no perciben lo que tenían que percibir en la actualidad", explicó. Citando un ejemplo para graficar la situación, la farmacéutica indicó que a la fecha "el Pami ha pagado la primera quincena de enero un 52% y en la segunda quincena de enero ha pagado un 53%, pero al día de hoy ya debe tres quincenas, y las farmacias debemos pagarle alas droguerías a los 15 días.

Consultada sobre cuáles son los perjuicios más preocupantes que enfrentan ante esta situación, Fascia aseveró que "al no poder pagarle a las droguerías en tiempo y forma, las farmacias empiezan a desabastecerse y no pueden reponer su stock debido a la falta de fondos, lo que afecta directamente a los pacientes, sobre todo en el caso de los jubilados, que son los que más necesitan y consumen medicamentos".

Pese a este cuadro de situación, la titular del Consejo Farmacéutico sostuvo que "por ahora" no hay faltante de remedios en las droguerías y laboratorios, "pero las farmacias pequeñas son las más perjudicadas, ya que no tienen el respaldo de alguna cadena o de alguna institución mayor que las esté respaldando".



"En realidad las farmacias de barrio, sobre todo, cumplen con la medicación de sus pacientes que van en forma crónica, pero les cuesta muchísimo reponer el stock, y conversando con colegas están sumamente preocupados porque los números no les cierran", manifestó, al tiempo que destacó las "gestiones" que se vienen realizando ante el Gobierno nacional, las obras sociales y el Gobierno provincial para subsanar este problema.

Al hacer referencia al avance de la vacunación contra la gripe, Fascia informó que las farmacias ya deberían estar inoculando a la gente, pero que "aún no llegaron las vacunas de Pami que colocamos en forma gratuita" para los mayores de 65 años. "Lo que sí, en la provincia, ya llegó al Ministerio de Salud, la vacuna Gripal, que hubo en Gran Bretaña para las cepas H1N1 y H3N2".

Teniendo en cuenta la crisis económica, remarcó que los pacientes en general piden que los medicamentos sean los de "menor valor", aunque aclaró que hay pocos "medicamentos genéricos y que incluso se determinó que ya no va a haber más drogas nuevas en genérico". "Los que están normalmente son algunos para la presión, algunos analgésicos, algunos antiespasmódicos, algunos antibióticos, pero en general no, porque cuando se vende un antibiótico se pide receta, así que tampoco los antibióticos los podríamos incluir", agregó.

En medio de la caída generalizada del consumo en casi todas las áreas de la economía, las farmacias no están siendo la excepción, ya que confirmó que "bajó la venta de medicamentos". "Estoy conversando con colegas que tienen farmacias medianas y farmacias grandes y todos me dicen que les está bajando la venta. Además, hay una particularidad grande acá en San Salvador y es que en forma continua se están realizando aperturas de nuevas farmacias, entonces se está perjudicando también a las que ya están establecidas", añadió.

Fascia expresó que "el problema también que tenemos es el de la distancia, que nosotros hemos estado trabajando muchísimo y tenemos presentado un anteproyecto que ya está prácticamente terminado, sobre una nueva ley de distancia, donde ahí sí se determina una distancia mínima para una nueva farmacia que se incorpore debido a que en la actualidad se pueden ubicar si quieren una al lado de la otra porque no hay lo que se llama ley de distancia y esto afecta muchísimo aquellas farmacias que hace años que están".

Para finalizar, señaló que "el tema de la venta ilegal de remedios no afecta tanto a las farmacias, sino que afecta a la salud de la población, porque esos medicamentos que se venden fuera del ámbito de farmacias no son lugares habilitados por el Ministerio de Salud y no cumplen con las condiciones de higiene necesarias".