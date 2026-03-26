Bendecido el Same, atiende ya en Tumbaya y Tunalito

DANIEL SALAS

Con la bendición del párroco de Tumbaya, Abraham Pereira, ayer ascendieron devotos hacia el santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral, y el personal del Same 107 se desplegó hacia los puestos de salud donde brindará atención sanitaria durante la peregrinación.

Al mediodía en la plaza Manuel Belgrano el sacerdote despidió a médicos, enfermeros, logísticos y radio operadores que hasta el Domingo de Ramos cumplirán su función. Con él estuvo Pablo Jure, titular del sistema médico, y Guillermo Cárdenas, subdirector operativo.

"Vayan con alegría a cumplir su tarea, y el Señor a través de María multiplicará las cosas pequeñas o grandes que hagan, pequeña o grande sea su responsabilidad la multiplicará", expresó el párroco. Agregó: "Se pondrán en manos de María, en el corazón de la mamá que vela por sus hijos, ella también cumple el rol de la Virgen cuidándolos. Dios fuente de bondad y misericordia por intersección de nuestra madre bajo la advocación de Copacabana les bendiga a cada uno de ustedes".

El pasado fin de semana inició el operativo sanitario desplegando los elementos necesarios (medicamentos, tubos de oxígeno y demás) para la atención en Tumbaya y Tunalito, en los puestos establecidos en ambos caminos de ascenso y en el santuario.

"Hoy (por ayer) comienza el día que tanto esperamos", les manifestó Cárdenas, y remarcó: "Se cuidan, tengan mucho cuidado en el cerro", y cuando finalice la peregrinación "los espero a todos acá".

Por su parte, Jure les dijo que "los más importante es ponernos al servicio de nuestra virgencita, somos las herramientas y las manos del accionar de ella para con los peregrinos".

Luego de la emotiva bendición ante la presencia de profesionales médicos de la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria (quienes trabajarán junto al Same) y vecinos, el personal se desplazó hacia diferentes sectores del pueblo desde donde iniciaron el camino a los lugares donde se desempeñarán.