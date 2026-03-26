La tecnología como motor para el ecosistema productivo jujeño

El mundo ha cambiado más en los últimos 30 años que en siglos anteriores, pero las instituciones públicas parecen haber quedado ancladas en el tiempo. Bajo esta premisa, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas fue sede del encuentro "Gobiernos que crean futuro: innovación pública, inteligencia artificial y desarrollo territorial", una iniciativa de la Fundación Jujuy Futuro.

El evento, que contó con la presencia de referentes del sector productivo y académico, tuvo como orador principal a Maximiliano Campos Ríos, politólogo y director de la Maestría en Administración Pública de la UBA. Durante su exposición, Campos Ríos trazó un diagnóstico crudo pero esperanzador sobre la necesidad de que Jujuy se suba a la ola de la Inteligencia Artificial (IA) para generar riqueza y eficiencia.

De lo tangible al algoritmo

Campos Ríos comparó en su disertación el ranking Forbes de 1987 con el de la actualidad. Mientras que hace 40 años la riqueza se construía sobre "tangibles" como el acero y el petróleo, hoy las mayores fortunas provienen de economías de plataformas y activos intangibles.

"Estamos en un mundo de tecnologías exponenciales donde la disrupción ocurre a una velocidad sin precedentes. Sin embargo, el sector público no ha cambiado tanto como cambiaron la economía o nuestras relaciones sociales", advirtió el especialista.

El fin del “político intuitivo”

AUDITORIO LLENO | EN EL CONSEJO DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Uno de los puntos más interesantes de la charla fue la crítica al modelo de gestión basado en la intuición. Para el consultor internacional, la sociedad del siglo XXI ya no tolera al "político de olfato".

"Los datos por sí solos no dicen nada, pero cuando se cruzan y se estructuran, generan conocimiento. Queremos políticos con datos para tomar decisiones", afirmó. En este sentido, explicó que el uso de algoritmos y la inferencia bayesiana -la capacidad de predecir resultados a partir de secuencias lógicas- permiten que el Estado deje de ser un "médico forense" que llega cuando el paciente ya no respira, para convertirse en un Estado anticipatorio o predictivo.

Un ecosistema de innova

Por su parte, Adriano Morone, titular de la Fundación Jujuy Futuro, subrayó que el objetivo de estas capacitaciones es facilitar un espacio de encuentro para generar propuestas que inserten a la provincia en el contexto global. "La IA llegó para quedarse, y Jujuy no puede quedarse fuera del mundo", enfatizó.

Morone destacó que incorporar tecnología al Estado no es un lujo, sino una herramienta para hacerlo "más cercano, participativo y eficiente", potenciando directamente al sector privado y la generación de empleo.

Hacia el cierre de su conferencia, Maximiliano Campos Ríos presentó una hoja de ruta para la modernización, que incluye distintas herramientas y estrategias para abordar el futuro como Laboratorios de innovación y Design Thinking para diseñar políticas públicas, la implementación de Políticas Basadas en Evidencia (PBE) dejando de lado la improvisación.

Y alentó a usar el Gobierno como plataforma, un ecosistema donde la academia, el sector público y el privado colaboren para transformar el conocimiento en soluciones reales. “La transformación digital es la oportunidad para sacudir la modorra de instituciones que tienen 200 años”, concluyó el académico.