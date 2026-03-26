Casa Macedonio Graz, otro destino de bodas

La Secretaría de Cultura de la Provincia informó que la Casa Macedonio Graz se incorporó como nuevo destino para la celebración de bodas, ampliando la propuesta cultural de Jujuy con una iniciativa que conjuga patrimonio, historia y experiencias significativas.

Esta propuesta surge del trabajo articulado con el Registro Civil, permitiendo que parejas puedan contraer matrimonio en este emblemático espacio cultural, ubicado en pleno centro de la capital jujeña.

La Casa Macedonio Graz, reconocida por su valor histórico y arquitectónico, se consolida así como un escenario ideal para celebraciones especiales, ofreciendo un entorno distintivo que combina identidad cultural y puesta en valor del patrimonio local.

Desde la Secretaría de Cultura destacaron que esta iniciativa busca diversificar los usos de los espacios culturales, acercarlos a la comunidad y generar nuevas experiencias que fortalezcan el vínculo entre la ciudadanía y el patrimonio.

Asimismo, remarcaron que la incorporación de este espacio como destino de bodas contribuye al desarrollo del turismo cultural en la provincia, posicionando a Jujuy como un lugar elegido no solo por sus paisajes, sino también por sus propuestas culturales innovadoras.

De esta manera, la Casa Macedonio Graz continúa consolidándose como un punto de encuentro para la cultura, el arte y ahora también para momentos trascendentales en la vida de las personas, se destacó finalmente.