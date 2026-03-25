25 de marzo: Día del Trabajador de Prensa en Argentina

Cada 25 de marzo se conmemora el Día del Trabajador de Prensa en Argentina, en recuerdo de la creación del Estatuto del Periodista Profesional en 1944. La fecha reconoce el rol social del periodismo y pone en debate la vigencia de sus derechos laborales.

Una fecha que recuerda la entrada en vigencia del Estatuto del Periodista Profesional en 1944 a través del Decreto/Ley N° 7.618/44, luego ratificado por la Ley N° 12.908, en 1946.

También se recuerda al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, acaso uno de los más emblemáticos trabajadores de prensa en el país. Fue la dictadura militar el que se encargó de secuestrar y asesinar, el 25 de marzo de 1977, al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, quien el día anterior, tras vivir clandestinamente en la ciudad bonaerense de San Vicente, publicó una carta abierta donde desnudaba todas las atrocidades del primer año del nuevo régimen militar.

La fecha reconoce el trabajo cotidiano en redacciones, radios y medios audiovisuales, destacando a quienes informan, analizan y producen contenidos en sus múltiples formatos. A lo largo del tiempo, el ejercicio del periodismo atravesó etapas de avances y retrocesos, con momentos de ampliación de derechos y otros marcados por persecuciones y restricciones.

Uno de los períodos más críticos fue durante la última dictadura cívico-militar iniciada el 24 de marzo de 1976, cuando se intervinieron organizaciones gremiales, se censuró la actividad periodística y más de un centenar de trabajadores de prensa fueron víctimas de desaparición forzada.