Anticipan que la ExpoJuy 2026 será del 9 al 16 de octubre

La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy comenzó con la organización de una nueva edición de la ExpoJuy, que se realizará del 9 al 16 de octubre de 2026, con el objetivo de consolidarla como el principal espacio de promoción económica y comercial del Noroeste Argentino. Así lo anticipó el presidente de la institución, Jorge Gurrieri, quien explicó que ya se iniciaron las gestiones con el Gobierno provincial y que se buscará reforzar especialmente la ronda de negocios, uno de los ejes que mayor crecimiento mostró en la edición anterior.

Gurrieri explicó que la muestra se realiza cada dos años y que tras la edición de 2024, corresponde avanzar con la organización del próximo encuentro. "Normalmente la hacemos en octubre, sería del 9 al 16, y estamos en etapa de conversaciones con el Gobierno porque necesitamos contar con el predio y el acompañamiento para realizar este evento tan importante para la provincia", expresó.

El dirigente explicó que ya solicitaron una audiencia con el gobernador Carlos Sadir para avanzar en la planificación y definir aspectos organizativos, ya que se desarrolla en la Ciudad Cultural, además de presupuestarios. "Estamos pidiendo presupuesto, hay gente que ya está interesada en participar. Sabemos que la situación económica nacional no es fácil, pero tenemos que seguir pechando el carro y tratar de salir adelante", afirmó.

Uno de los cambios que se analizan para esta edición es fortalecer el perfil comercial de la feria, con una mayor presencia de empresas y más espacios de vinculación. En ese sentido, Gurrieri adelantó que se buscará ampliar la ronda de negocios, que en 2024 reunió a más de cien firmas de distintas provincias y del exterior.

"Vamos a intensificar mucho el tema del comercio. La idea es reforzar la ronda de negocios. Nos fue muy bien en aquella oportunidad, tuvimos mucha participación y ya tenemos confirmación de gente de Chile, además de conversaciones con otros países del Corredor bioceánico. La idea es hacer por lo menos dos días completos de ronda de negocios, y si hace falta tres, lo vamos a hacer", sostuvo Gurrieri.

JORGE GURRIERI

El titular de la Cámara recordó que la edición anterior contó con más de doscientos stands, cifra que esperan mantener pese al contexto económico del país. "No estamos pensando en hacer algo más grande, sino consolidar lo que hicimos el año anterior. Sabemos que no es fácil, pero creemos que podemos lograr al menos la misma cantidad de stands", afirmó el empresario.

Cabe recordar que la muestra de la edición anterior del 2024 se realizó en una extensión de 18.000 metros cuadrados (m2) con stands cubiertos, descubiertos, sector gastronómico, sala de conferencias, zona de espectáculos, de artesanos, y de juegos, entre otros.

Gurrieri también comentó que la duración de la muestra todavía está en análisis, ya que existen posiciones distintas entre los participantes. "Para el que viene a vender un servicio muchos días es complicado, pero el que vende productos quiere que la feria dure más tiempo. Son posiciones encontradas y tenemos que buscar un equilibrio", explicó.

En paralelo, la organización prevé realizar presentaciones en distintas provincias y en Buenos Aires, además de recorrer municipios para ampliar la convocatoria para la participación del sector comercial de varios departamentos. "Vamos a hacer todo lo necesario para que la participación sea lo más amplia posible. Queremos que se conozca que la ExpoJuy se va a realizar nuevamente en nuestra provincia", afirmó.

La ExpoJuy es considerada la feria multisectorial más importante del Noroeste Argentino y tiene como objetivo principal promocionar el potencial industrial, agrícola, ganadero, comercial, artesanal y de servicios de la provincia, funcionando como una herramienta estratégica para el desarrollo económico y la integración regional.

Esta propuesta apunta a generar oportunidades de negocios, atraer inversiones, abrir nuevos mercados y fortalecer vínculos entre empresas, instituciones públicas y privadas, además de difundir la cultura local y fomentar el turismo. Es por ello que la ronda de negocios continuará siendo uno de los espacios centrales del encuentro, ya que permite el contacto directo entre empresarios, la búsqueda de nuevos clientes y la posibilidad de establecer alianzas comerciales tanto a nivel nacional como internacional.