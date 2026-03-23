La Academia de Oficios abre sus inscripciones

A partir de este miércoles 25 de marzo, estarán habilitadas las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy, una iniciativa destinada a brindar herramientas de formación en diversos rubros laborales.

Las personas interesadas en participar deberán completar el proceso de manera online a través del sitio web oficial www.academiadeoficios.jujuy.gob.ar. Si bien la grilla completa de los cursos aún no fue confirmada, las autoridades adelantaron que entre las opciones se encuentran formaciones en máquinas pesadas, peluquería, albañilería, construcción en seco y electricidad.

Todos los cursos ofrecidos son sin costo, pero los organizadores advirtieron que los cupos son limitados. Por esta razón, recomiendan a los postulantes realizar la inscripción el mismo miércoles para garantizar su lugar en la capacitación elegida.