Sadir acompañó la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en plaza España

El gobernador Carlos Sadir acompañó la actividad que desarrolló la Fundación Ecos de Luz en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down en la plaza España de Casa de Gobierno. La Asociación Todos Juntos y de Básquet Adaptado también participaron.

En su alocución, el mandatario de Jujuy agradeció a los presentes y manifestó la alegría de contar con su presencia en el Palacio de Gobierno, al que considera un espacio compartido.

Asimismo, destacó la importancia de visibilizar el evento que se conmemora este sábado 21 de marzo, enfatizando el esfuerzo realizado por todas las instituciones. La reunión es una ocasión para celebrar y fomentar el apoyo de la comunidad hacia las actividades que se llevan a cabo, valoró finalmente Sadir.

Por su parte, Carlos Burgos, titular de la Fundación Ecos de Luz, destacó la importancia de esta celebración y la activa participación del gobernador y numerosas autoridades del Gobierno de Jujuy en eventos que promueven la inclusión y visibilizan la discapacidad a través del arte. Burgos detalló que la institución lleva adelante talleres de danza, motricidad, manualidades y deportes adaptados, atendiendo a aproximadamente 70 familias. Por último, invitó a quienes estén interesados en unirse a la fundación a acercarse al Círculo Social, Cultural y Deportivo Policial en calle República de Siria 147, donde están disponibles todos los días de 15:00 a 18:30. Asistieron funcionarios de diversas áreas de Gobierno como así también familiares de las personas que asisten e integran las fundaciones e instituciones destinadas a personas con Síndrome de Down. Cabe mencionar que el evento contó con la presencia del grupo musical Tupac 7.