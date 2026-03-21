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Ministerio de Salud de Jujuy

Más casos de chikungunya, uno de ellos en Alto Comedero

En las últimas horas se confirmaron tres, por lo que ya totalizan 12. El principal foco es en Aguas Calientes.

Sabado, 21 de marzo de 2026 22:16
PREVENCIÓN | UN DESCACHARRADO DE ESTA SEMANA SERÁ EN ALTO COMEDERO.

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del coordinador general, Javier Cadar, confirmó ayer tres nuevos casos de chikungunya en la provincia, "por lo que a la fecha hay un total de 12 personas que cursan la infección". Detalló que dos de los nuevos casos se registraron en Aguas Calientes y el restante en Alto Comedero, en esta capital. "Esto significa que al día de hoy se registran 8 casos en Aguas Calientes, 2 en Perico, 1 en Caimancito y 1 en San Salvador", apuntó Cadar, agregando que "todos los pacientes se encuentran estables, con manifestaciones sintomáticas leves a moderadas sin requerimiento de internación y con el seguimiento y los controles correspondientes".

"El trabajo articulado frente a dengue y chikungunya continúa en la provincia a través de los equipos de APS y los diferentes hospitales de la red pública. La vigilancia sanitaria es permanente; esto nos permite detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso, activando la investigación epidemiológica y ante la confirmación diagnóstica, realizar los bloqueos peridomiciliarios, reforzar el descacharrado y cumplir con la fumigación en los casos que se indiquen", afirmó el funcionario.

En tanto, remarcó las acciones junto a los municipios y reiteró a la población la importancia de fortalecer los hábitos en la vivienda. "Debemos eliminar los potenciales criaderos de mosquitos, esto es cualquier recipiente que pueda acumular agua y mantener limpios patios y jardines. También, evitar las picaduras usando repelente y en lo posible, ropa con mangas largas". "Las personas que presenten síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares principalmente, así como vómitos, dolor abdominal o diarrea, deben concurrir de inmediato a la consulta médica, evitando la automedicación para que se pueda analizar el caso y continuar el seguimiento adecuado", concluyó.

En capital habrá descacharrado el miércoles en la zona Caps 820 Viviendas (barrios 820 Viviendas y Malvinas), el jueves en zona Caps Campo Verde (barrios 9 de Julio, Ascasubi, Campo Verde y Mina Lea) y el viernes en zona Caps 337 Viviendas (barrios 284 Viviendas y 337 Viviendas, en Alto Comedero), en todos los casos desde las 8.30.

 

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