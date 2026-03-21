Más casos de chikungunya, uno de ellos en Alto Comedero

El Ministerio de Salud de Jujuy, a través del coordinador general, Javier Cadar, confirmó ayer tres nuevos casos de chikungunya en la provincia, "por lo que a la fecha hay un total de 12 personas que cursan la infección". Detalló que dos de los nuevos casos se registraron en Aguas Calientes y el restante en Alto Comedero, en esta capital. "Esto significa que al día de hoy se registran 8 casos en Aguas Calientes, 2 en Perico, 1 en Caimancito y 1 en San Salvador", apuntó Cadar, agregando que "todos los pacientes se encuentran estables, con manifestaciones sintomáticas leves a moderadas sin requerimiento de internación y con el seguimiento y los controles correspondientes".

"El trabajo articulado frente a dengue y chikungunya continúa en la provincia a través de los equipos de APS y los diferentes hospitales de la red pública. La vigilancia sanitaria es permanente; esto nos permite detectar de manera temprana cualquier caso sospechoso, activando la investigación epidemiológica y ante la confirmación diagnóstica, realizar los bloqueos peridomiciliarios, reforzar el descacharrado y cumplir con la fumigación en los casos que se indiquen", afirmó el funcionario.

En tanto, remarcó las acciones junto a los municipios y reiteró a la población la importancia de fortalecer los hábitos en la vivienda. "Debemos eliminar los potenciales criaderos de mosquitos, esto es cualquier recipiente que pueda acumular agua y mantener limpios patios y jardines. También, evitar las picaduras usando repelente y en lo posible, ropa con mangas largas". "Las personas que presenten síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares principalmente, así como vómitos, dolor abdominal o diarrea, deben concurrir de inmediato a la consulta médica, evitando la automedicación para que se pueda analizar el caso y continuar el seguimiento adecuado", concluyó.

En capital habrá descacharrado el miércoles en la zona Caps 820 Viviendas (barrios 820 Viviendas y Malvinas), el jueves en zona Caps Campo Verde (barrios 9 de Julio, Ascasubi, Campo Verde y Mina Lea) y el viernes en zona Caps 337 Viviendas (barrios 284 Viviendas y 337 Viviendas, en Alto Comedero), en todos los casos desde las 8.30.