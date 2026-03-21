Enfermedades zoonóticas en Jujuy y su prevención

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el médico infectólogo Gustavo Echenique advirtió sobre la presencia continua de enfermedades zoonóticas en la provincia y destacó la importancia de una consulta precoz ante síntomas compatibles con hantavirus o accidentes por animales ponzoñosos.

"El ecosistema de Jujuy favorece la circulación de estas patologías. No estamos ante situaciones nuevas, pero sí ante un escenario donde el crecimiento urbano hacia zonas rurales aumenta la exposición", explicó.

El especialista remarcó que el hantavirus continúa presente tanto en áreas rurales como urbanas. "El período de incubación puede ir de 7 a 45 días, comienza con fiebre alta, dolor de cabeza intenso y dolores musculares. Esto puede confundirse con otras enfermedades virales", detalló.

El virus se transmite por inhalación de partículas provenientes de orina o materia fecal del ratón colilargo infectado. En ese sentido, subrayó que no existe un antiviral específico y que el tratamiento es de sostén, por lo que "la sospecha clínica en las primeras 24 o 48 horas puede marcar la diferencia en la evolución del paciente".

RATÓN COLILARGO

Asimismo, también habló sobre los incidentes provocados por picaduras de arácnidos, ya que en Jujuy predominan dos especies de importancia médica: la Latrodectus (viuda negra) y la Loxosceles laeta (araña del rincón).

"La viuda negra tiene un comportamiento más rural y su veneno es neurotóxico, produce dolor muy intenso y contracturas musculares. La araña del rincón, en cambio, suele encontrarse dentro de las viviendas y su toxina provoca necrosis en la zona de la picadura".

En ambos diagnósticos, el especialista insistió en la consulta inmediata y evitar remedios caseros, ya que los primeros momentos pueden ser determinantes.

MORDIDA | EXTREMIDAD DE UNA NIÑA AL SER ATACADA POR UNA YARARÁ.

En relación a los accidentes ofídicos, Echenique señaló que la especie más frecuente en la región es la Bothrops alternatus, conocida como yarará.

"Su veneno también puede generar necrosis local y alteraciones en la coagulación. En verano aumentan los casos porque crece la actividad al aire libre", explicó y agregó que "la anamnesis (el interrogatorio médico) es el 90% del diagnóstico. Saber dónde estuvo el paciente, si ingresó a un galpón cerrado o si realizó actividades rurales, puede ser determinante".

En la misma línea recomendó medidas preventivas básicas como mantener el pasto corto, ventilar ambientes cerrados antes de ingresar y limpiar con lavandina.

GUSTAVO ECHENIQUE

"En Jujuy convivimos con estos riesgos. No se trata de alarmar, sino de informar. La consulta precoz y la prevención salva vidas", concluyó.

Hantavirus en Argentina

La situación epidemiológica en Argentina correspondiente a la Temporada 20252026, remite 52 casos confirmados en el país. Circulación en umbral de alerta respecto a años previos. Entre las regiones más afectadas se encuentran NOA, Centro y Sur. En tanto el perfil de los casos señala que la media es de 34 años de edad y el 74 % de los casos se trata de personas de entre 20 y 49 años de edad.