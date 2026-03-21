Una promesa cumplida en lo alto de Tunalito

En lo alto de Tunalito, una nueva cruz se erige desde esta semana como símbolo de fe y agradecimiento. Fue instalada por el peregrino Danyel Salas, quien cumplió así la promesa realizada a la Virgen de Punta Corral.

Con la colaboración de vecinos de la zona y tras varias horas de trabajo, la imponente estructura quedó firme en el paisaje, representando la profunda espiritualidad que caracteriza a los jujeños y a quienes cada año participan de esta manifestación de devoción.

En un contexto en el que miles de peregrinos ya comenzaron a recorrer el camino hacia el santuario, y otros se sumarán en las próximas semanas, este gesto refuerza la esperanza y la fe que acompañan a una de las tradiciones religiosas más significativas de la provincia.

La historia de esta cruz refleja cómo la fe se materializa en cada paso hacia Punta Corral, consolidando el espíritu de quienes emprenden esta emblemática peregrinación.