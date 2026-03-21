Sadir instó a “pensar en el otro y en el bien común”

Ante una multitudinaria convocatoria, el gobernador Carlos Sadir participó de las honras a San José en Perico, oportunidad en la que destacó la jornada como "un momento para reflexionar, pensar en el otro y buscar, juntos, el bien común".

"Es un día de fiesta y celebración de la fe", indicó el mandatario, sosteniendo que "Perico es un pueblo muy devoto, generoso, trabajador y muy pujante".

Sadir instó a "continuar aunando esfuerzos" por el crecimiento del trabajo, producción, desarrollo de oportunidades y "una mejor calidad de vida para todos los jujeños".

Por su parte, el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena, calificó la jornada como "uno de los movimientos culturales más convocantes de Jujuy. Es una gran muestra de devoción de una ciudad que vive la fiesta de San José con mucha alegría y fe", subrayó.

Cabe señalar que las autoridades presentes pusieron de relieve la gran participación de la comunidad en la procesión con la imagen del santo patrono y en el desfile, pese a la pertinaz llovizna que cayó en la ciudad comercial, reflejando la profunda devoción con San José.

Acompañaron la ceremonia, autoridades del Ejecutivo provincial, municipal y Concejo Deliberante; representantes de instituciones intermedias y miles de fieles que también se acercaron a presenciar la santa misa y el posterior festival.