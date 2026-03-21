Pumahuasi celebró sus 114 años de vida

ABRA PAMPA (Corresponsal). El pueblo de Pumahuasi, perteneciente al departamento de Yavi y ubicado a la vera de la ruta nacional 9, vivió el jueves último una celebración cargada de emoción al conmemorar sus 114 años de vida junto a las fiestas patronales en honor a San José.

Las actividades comenzaron temprano, a las 7, con la salva de bombas, el repique de campanas y el izamiento del pabellón nacional. A las ocho, la Comisión Municipal de Pumahuasi ofreció un desayuno comunitario para todos los presentes, gesto que marcó el inicio de una jornada de encuentro.

RECONOCIMIENTO A TRABAJADOR

La fe se hizo sentir con la solemne misa en honor a San José, oficiada por el cura párroco de La Quiaca, que reunió a vecinos y visitantes. Luego, se desarrolló el acto protocolar y el desfile cívico militar al son de la banda de la ciudad fronteriza, con la participación de comunidades vecinas y originarias de Escaya, Chocoite, Chaupiuno, Cara Cara, El Tolar, La Intermedia, Piedra Negra, Mina Puma Wasi y La Pulpera. También acompañaron autoridades educativas y el pueblo en general. En este marco, se destacó la presencia de abanderados de escuelas primarias y secundarias de diferentes instituciones de localidades cercanas, junto a sus directores y docentes, quienes dieron un marco solemne y educativo a la celebración.

PRESENTE EN EL DESFILE | COMUNIDAD DE LA PULPERA.

Entre las autoridades presentes se encontraban el comisionado municipal, Héctor Martiarena, acompañado por el diputado provincial Orlando Cruz; Ayelén López, coordinadora de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura y Turismo; y, desde la Jefatura de Gabinete, Pablo Paredes, Jael Escalante, Gabriel Albornoz y Alina Gutiérrez.

ORGULLO | COMUNIDAD ABORIGEN EL TOLAY.

Durante el acto, además, se entregaron reconocimientos a personal jubilado de la Comisión Municipal, gesto que puso en valor la trayectoria y el compromiso de quienes dedicaron años de servicio a la comunidad.

La jornada continuó con la procesión por las calles del pueblo, donde la imagen de San José fue acompañada por la fe viva del pueblo. A lo largo del recorrido, los peregrinos elevaron plegarias por el bienestar de la comunidad y la salud de todos, manifestando la protección del santo patrono. En cada estación elegida se ofreció incienso tanto a la imagen principal como a las demás figuras religiosas que acompañaban la procesión. Finalizada la peregrinación, a las 13, se compartió un almuerzo comunitario ofrecido por la Comisión Municipal, reafirmando la unidad y fe popular que sostiene la vida de la localidad de Pumahuasi. Este gesto, tan propio de las zonas rurales, tuvo como único propósito compartir y recibir a los visitantes de la mejor manera. En esta ocasión, la comunidad sirvió un asadito de llama acompañado de papas criollas y sopa brindando a todos los presentes un sabor auténtico de la tierra y un símbolo de hospitalidad que fortaleció aún más los lazos de fraternidad.

SALUDO | COMUNIDAD ABORIGEN CARA CARA.

La tarde estuvo marcada por la ceremonia a la Pachamama a las 15, un acto de profundo respeto a la Madre Tierra que refleja la cosmovisión andina y la unión de tradiciones ancestrales con la fe católica. Posteriormente, a las 16, comenzó la tradicional cuarteada, expresión cultural que dio cierre a la jornada festiva con el fervor de toda la comunidad. Este rito ancestral, compartido con peregrinos llegados de diversas comunidades, se convirtió en un momento especial de encuentro y devoción.

TERNURA | ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL DE LA ESCUELA 61 DE PUMAHUASI.

Con este aniversario, Pumahuasi reafirma su historia, su fe y su identidad, mostrando que la fuerza de un pueblo se sostiene en la unión y la esperanza compartida.