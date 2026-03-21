Universitarios se movilizaron en contra del ajuste de Milei

En el marco del paro nacional de los trabajadores y docentes de las universidades, el Frente Sindical Universitario de Jujuy llevó adelante una semana de acciones en rechazo al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el ajuste presupuestario y el deterioro salarial que atraviesa el sector.

Como parte de las medidas, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju) realizó un "cartelazo" en la intersección de 19 de Abril y Lavalle, en la capital jujeña. La actividad se concretó de manera conjunta con Apunju, Utduj y estudiantes de distintas agrupaciones de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju). También participaron alumnos del Cenerc del Enerc NOA y dirigentes sindicales de la provincia, quienes expresaron su respaldo al reclamo.

Desde el sector remarcaron que continúan exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial para los trabajadores de las universidades nacionales y mayor presupuesto destinado al funcionamiento institucional, becas estudiantiles y al sostenimiento del sistema científico-tecnológico.

Gabriela Gresores, secretaria gremial de Adiunju, sostuvo que el eje central del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo. "En los últimos dos años los salarios cayeron un 51%", afirmó, al tiempo que advirtió que el presupuesto universitario "también ha disminuido drásticamente".

La dirigente apuntó además contra el Gobierno nacional, al señalar que se encuentra en una "situación de extrema ilegalidad" por no acatar fallos judiciales que ordenaban recomponer los salarios al nivel de fines de 2023. En esa línea, cuestionó el nuevo proyecto de ley impulsado a nivel nacional, al considerar que "licúa cualquier aumento", al proponer un incremento del 12% en cuotas frente a una inflación superior.

Gresores también alertó sobre posibles cambios estructurales en el sistema universitario, al indicar que la iniciativa buscaría desarticular organismos como la Coneau e introducir criterios de productividad "inadecuados para una institución social como la universidad pública".

Otro de los puntos señalados fue la situación económica de los docentes. Según indicó, la mayoría de los más de 200 mil trabajadores del sistema universitario "se encuentra por debajo de la línea de pobreza", lo que los obliga a recurrir a otros empleos para poder sostenerse.

De esta manera, el conflicto universitario continúa sumando capítulos en Jujuy, en un escenario marcado por la tensión con el Gobierno nacional y la preocupación por el sostenimiento del sistema público de educación superior.

Asamblea y elecciones

En este contexto, Adiunju convocó a una asamblea extraordinaria que se realizará el próximo 1 de abril a las 16, en su sede gremial de Necochea 270 de San Salvador de Jujuy. El orden del día incluye la designación de asambleístas para la firma del acta y la elección de la Junta Electoral de cara a los próximos comicios internos.

Asimismo, la comisión directiva resolvió convocar a elecciones generales para renovar autoridades para el período 2026-2029, que se desarrollarán el 1 y 2 de junio próximo.

La elección será por lista completa e incluirá cargos como secretaría general, adjunta, gremial, de finanzas, prensa y difusión, previsión y recreación, además de vocalías titulares y suplentes.

Las listas deberán contar con el aval del 3% del padrón de afiliados habilitados y presentarse por triplicado dentro de los 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria, con fecha límite el 15 de abril a las 9, en la sede del gremio. En tanto, la atención administrativa se realiza de lunes a viernes en horarios de mañana y tarde.