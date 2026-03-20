Misioneros jujeños en la cuaresma de la Amazonía peruana

Con encuentros para preparar el camino hacia la Pascua en distintas localidades de la Amazonia peruana, los misioneros Ad Gentes de la Diócesis de Jujuy José Santos y Paola Vacaflor continúan su tarea evangelizadora junto a los sacerdotes y laicos argentinos.

Visitaron las comunidades de Mapitunari, Manitea Alta, Sampantuari y Samaniato, entre otras, donde compartieron el cortometraje "El Circo de la Mariposa" que exhorta a pensar en el proceso de conversión personal para reencontrar el amor de Dios. Según comentaron en su carta de febrero enviada a la Diócesis jujeña y Verbo Divino "la propuesta se inició en Villa Virgen para la reflexión sobre la cuaresma" como una invitación "a vivir este tiempo en la presencia de Cristo, sabiendo que Él transforma nuestra vida y que juntos en comunidad parroquial vamos a su encuentro para dejarnos abrazar por la luz de su resurrección".

Animados por el lema "Renovados en Cristo, Caminemos juntos hacia la Pascua" se reúnen todos los miércoles con la comunidad de la sede parroquial en un espacio de encuentro con la Palabra. Y también en Villa Virgen sigue la oración del rosario misionero los miércoles a las 21 (hora argentina).

PREPARACIÓN CUARESMAL | JOSÉ DURANTE UNA PROYECCIÓN Y REFLEXIÓN.

El mes pasado se había iniciado con la celebración de la Virgen el 2, compartiendo la misa del padre Juan Manuel con los integrantes de la Base Militar de Villa Virgen, quienes participaron activamente de la liturgia.

Después los misioneros jujeños hicieron una rotación con Analía en Kimbiri "para vivir otro tiempo en la casa parroquial y desde allí seguir compartiendo la vida y misión desde una experiencia global de toda la parroquia".

En la comunidad nativa Cashiruveni -junto a Daiana y el padre Cheché- hubo momentos de recreación, deporte y reflexión del evangelio con los niños. Asimismo fueron a pescar a Pantanal con una familia de la zona.

En Sampantuari llegaron a la casa de Moisés y Thelma, una familia católica asháninka. Desde hace tiempo, los misioneros llevan adelante actividades con los niños todos los sábados y animando a los adultos para que asuman el compromiso de la construcción de la capilla en el terreno donado en diciembre de 2025. Tienen que acondicionarlo y proponen organizar una comisión, así como contar con la presencia del jefe comunal.

CON LOS NIÑOS | LOS MISIONEROS LLEVAN ADELANTE DISTINTAS ACTIVIDADES.

En la sede de Kimbiri hubo bautismos, misa por cumpleaños y matrimonio. Y posteriormente las dos comunidades misioneras vivieron "un día de desierto personal, guiadas por el evangelio dominical".

Otra alegría fue el bautismo de una joven en Chancavine y el 20 de febrero "se celebró un año más de vida de Yolanda, misionera de Salta, nos unimos a la acción de gracias por su vida puesta al servicio estos dos años en la Amazonía, y pidiendo por esta nueva etapa camino de regreso a Argentina, para que desde su corazón desbordado por el fuego misionero, encienda más chispas misioneras en su Diócesis", apuntaron.

CUMPLEAÑOS | DE LA SALTEÑA YOLANDA QUE CONCLUYÓ SUS DOS AÑOS DE MISIÓN.

"Este mes cortito en días y lleno de rostros y nombres que hablan del paso de Dios por aquí, siempre primereando en amor, sigue siendo un desafío para dejarnos transformar y ser verdaderos testigos de su misericordia", concluyeron. Además de con oraciones se los puede ayudar en el alias ANCHO.ANCLA.LLAMA.