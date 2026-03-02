27°
Seguridad Vial

Más de 100 alcoholemias positivas

También se registraron 30 siniestros viales con una persona fallecida.

Lunes, 02 de marzo de 2026 12:03

La Policía de la provincia presentó el balance de los operativos de control desplegados durante el último fin de semana, durante los controles vehiculares, los efectivos policiales labraron un total de 738 actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito. Entre las faltas constatadas, las pruebas de alcoholemia positivas ocuparon un lugar central, con 126 conductores que arrojaron resultados positivos en los testeos realizados.

El período de fiscalización se vio empañado por un siniestro vial fatal ocurrido en la Ruta Nacional N° 9, a la altura de la localidad de Tilcara. En ese lugar, un joven fue encontrado sin vida como consecuencia de un accidente de tránsito, y las autoridades judiciales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.

Además de los operativos viales, el personal policial debió intervenir en otras emergencias durante el fin de semana. Efectivos de Bomberos y demás integrantes de la Fuerza llevaron adelante un rescate en la zona del Balcón de los Leones, donde una persona sufrió una luxación de rodilla mientras practicaba trekking. El afectado fue asistido y se encuentra en buen estado de salud.

En relación con hechos ocurridos en días previos, las autoridades recordaron que durante la semana anterior se había encontrado el cuerpo de un hombre en las cercanías del Río Grande, cuya identidad continúa siendo objeto de peritajes por parte de la Fiscalía interviniente.

Los operativos preventivos también se enfocaron en el inicio del ciclo lectivo y los festejos conocidos como último primer día, que congregan a estudiantes secundarios. En este marco, se implementaron controles conjuntos con otros organismos que, hasta el momento del informe, no habían registrado denuncias vinculadas a estas celebraciones.

Temas de la nota

