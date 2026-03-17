La nafta ya supera los $2.000 y preocupa la caída en las ventas

El presidente de la Cámara de Expendedores, Hugo Moisés, señaló que la suba impactó de manera desfavorable en el consumo y genera preocupación en el sector por la caída de la demanda.



Según explicó, el incremento acumulado oscila entre el 6% y el 7% en lo que va del mes, impulsado por la actualización de impuestos y el contexto internacional, especialmente los conflictos en Medio Oriente que encarecieron el precio del petróleo.



Además, anticipó que los aumentos podrían continuar en las próximas semanas. En este marco, desde las estaciones de servicio advierten que la suba ya comenzó a reflejarse en una disminución de las ventas, particularmente en la nafta súper. “Mientras el precio se vaya más arriba, la demanda cae y eso genera preocupación en el sector, porque tenemos costos fijos y con las ventas diarias muchas veces no alcanza”, explicó.



Ante este panorama, Moisés indicó que las estaciones de servicio analizan implementar acciones comerciales y distintas estrategias para sostener el nivel de ventas y evitar que el impacto económico se traslade al personal.