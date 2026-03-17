Jujuy participó del encuentro de Coviar en Mendoza

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) realizó en Mendoza su tradicional Desayuno de la Vendimia, con la participación de productores de todo el país, y volvió a poner el foco en la necesidad de recuperar el consumo interno, mejorar la competitividad y fortalecer la presencia en los mercados externos. Su presidente, Fabián Ruggeri, destacó el crecimiento de nuevas regiones vitivinícolas como Jujuy, donde el desarrollo del enoturismo y pequeños emprendimientos resultan un motor clave para la actividad.

El desayuno organizado por Coviar se realiza cada año en coincidencia con la Fiesta Nacional de la Vendimia y funciona como un espacio para presentar los lineamientos del plan estratégico vitivinícola argentino. Según explicó Ruggeri, el trabajo del sector se sostiene sobre cinco ejes principales.

"Seguimos trabajando con los cinco ejes de Coviar, que son la promoción del vino en el mercado interno y externo, la producción primaria, la sostenibilidad, la innovación y el turismo", explicó, y además aseguró que estos lineamientos se aplican tanto en las provincias tradicionales como en las nuevas zonas productoras.

En ese contexto, el dirigente resaltó el avance que viene registrando el Norte argentino, especialmente en Jujuy, donde la vitivinicultura se consolidó en los últimos años con el acompañamiento del turismo. "Muchas provincias que hoy son vitivinícolas iniciaron su actividad con emprendimientos enoturísticos, y en Jujuy se está haciendo un trabajo muy bueno, sobre todo en la Quebrada y en los Valles, donde el turismo y el vino encontraron un nicho muy importante", dijo.

También destacó que productores jujeños participaron de las actividades en Mendoza, presentando sus vinos junto a otras regiones del país, lo que permitió seguir posicionando la producción local en el ámbito nacional.

Uno de los temas centrales del encuentro fue la evolución del consumo interno, que en los últimos años mostró una caída significativa, principalmente por la pérdida del poder adquisitivo. Ruggeri explicó que la tendencia comenzó a estabilizarse, aunque el sector todavía trabaja para recuperar niveles anteriores. "La baja se dio sobre todo por una cuestión de ingresos, porque el vino no es un producto de primera necesidad, pero hoy vemos que la caída se está frenando y empieza a haber una leve recuperación, en parte porque la industria se adaptó a los gustos actuales", sostuvo.

En ese sentido, indicó que creció la demanda de vinos más livianos, frutados o dulces, especialmente entre los consumidores jóvenes, lo que llevó a las bodegas a modificar parte de su producción.

FABIÁN RUGGERI, COVIAR

Además del mercado interno, la vitivinicultura busca ampliar su presencia en el exterior, aunque para ello necesita mejores condiciones económicas. El presidente de Coviar explicó que el sector enfrenta dificultades vinculadas al financiamiento, la carga impositiva y los costos logísticos.

"Necesitamos financiamiento acorde a la agricultura, porque con tasas altas no se puede reconvertir ni invertir, y además tenemos costos logísticos e impositivos muy altos que nos dejan en desventaja frente a otros países", advirtió. Según explicó, los acuerdos comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y México podrían abrir oportunidades importantes, ya que permitirían acceder a mercados de gran escala con menores aranceles.

Otro de los ejes planteados durante el encuentro fue la diversificación, tanto en los productos como en las formas de consumo. Ruggeri indicó que la industria trabaja para adaptarse a las nuevas demandas, incorporando innovaciones en envases, estilos de vino y derivados de la uva.

"Diversificar no es solo hacer distintos vinos, también es pensar en otros usos de la uva, como jugos, pasas, alcohol o nuevos formatos, además de innovar para que el vino sea más fácil de consumir y llegue a nuevos públicos", explicó.

En este escenario, el crecimiento de regiones emergentes como Jujuy aparece como un ejemplo de cómo la actividad puede expandirse cuando se combina producción, turismo e innovación.

Desde Coviar consideran que el desarrollo del enoturismo en la Quebrada, junto con la elaboración de vinos de altura en pequeñas superficies, demuestra que la vitivinicultura argentina tiene potencial para seguir creciendo fuera de las zonas tradicionales. Entienden que el desafío ahora es sostener ese avance con más inversión, financiamiento y políticas que permitan mejorar la competitividad, de modo que el vino argentino pueda consolidarse en el país y en el mundo.

Se crea una red agroclimática

ACTIVIDADES EN MENDOZA

La provincia de Jujuy continúa fortaleciendo el desarrollo de su actividad vitivinícola a partir del trabajo conjunto con la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), capacitaciones técnicas y nuevos proyectos orientados a mejorar la calidad y la identidad de los vinos locales. Así lo explicó la directora de Vitivinicultura e Innovación Productiva, Verónica Sato, quien participó recientemente del tradicional Desayuno Coviar, encuentro anual donde se presentan los avances del sector a nivel nacional.

La participación en Mendoza también incluyó la presencia de productores jujeños en actividades paralelas al Desayuno Coviar, donde se realizaron degustaciones y presentaciones, además de actividades técnicas con referentes del Inti. “En el almuerzo de productores llevamos vinos artesanales de Jujuy y compartimos stand con otras provincias, lo que permitió mostrar lo que se está haciendo y seguir posicionando a la vitivinicultura jujeña”, explicó.

La funcionaria destacó que uno de los ejes centrales de trabajo actual en la Dirección, es el convenio firmado en agosto del año pasado para impulsar el Centro de Desarrollo Vitivinícola de Jujuy, que es una iniciativa que busca acompañar el crecimiento de los productores locales.

“En el marco del convenio que se firmó en agosto se hizo el lanzamiento oficial del Centro y desde entonces se avanzó con capacitaciones y con la red agroclimática”, afirmó. Sucede que la producción vitivinícola provincial continúa en expansión y se sostiene con asistencia técnica permanente y formación para los productores. En ese sentido, dijo que el trabajo se realiza de manera articulada con Coviar y con profesionales locales.

MOSTRARON VINOS JUJEÑOS

“Se hicieron capacitaciones de poda, cosecha, manejo de suelo, riego y manejo de datos climáticos, algunas con Coviar y otras organizadas por la Dirección, siempre trabajando en conjunto con los técnicos de la provincia”, afirmó.

Uno de los proyectos más importantes en marcha es la instalación de una “red agroclimática”, que permitirá contar con información precisa para mejorar la producción. Detalló que actualmente están definiendo los lugares donde se colocarán las estaciones. “Ya hicimos la determinación de las zonas donde van a ser instaladas las estaciones agroclimáticas y la próxima etapa será poner los datos a disposición de los productores y capacitarlos para que puedan utilizarlos”, explicó.

Además, la provincia avanza en la creación de un panel sensorial destinado a evaluar y caracterizar los vinos jujeños, con el objetivo de mejorar la calidad y consolidar una identidad propia. “Estamos formando un panel de expertos que no va a puntuar los vinos, sino describirlos y detectar posibles desvíos para ayudar a los bodegueros a mejorar y a caracterizar los vinos de Jujuy”, dijo Sato. Explicó que el panel contará con asesoramiento externo y especialistas de otras provincias para garantizar la objetividad de las evaluaciones, con quienes se estima que se reunirán cada dos meses, aproximadamente.