Más de 17 mil dosis de estupefacientes fueron incautadas en lo que va del mes

El Ministerio Público de la Acusación brindó el balance de los procedimientos vinculados a infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 realizados entre el 1 y el 15 de marzo en distintos puntos de la provincia.

Durante ese período se incautaron más de 17 mil dosis de estupefacientes en investigaciones por narcomenudeo impulsadas por las Fiscalías especializadas, con intervención de Ayudantes Fiscales y trabajo conjunto con personal policial dedicado a este tipo de delitos.

Las medidas fueron ordenadas por los Juzgados Especializados en Narcomenudeo, a partir de denuncias anónimas y tareas investigativas iniciadas de oficio para detectar y desarticular puntos de venta de droga.

En total se realizaron 46 procedimientos, entre ellos 8 allanamientos en viviendas investigadas por presunta comercialización de estupefacientes, además de operativos en espacios públicos, controles de personal policial uniformado y procedimientos en dependencias del Servicio Penitenciario. Las intervenciones se desarrollaron en distintas localidades, con mayor concentración en San Salvador de Jujuy, Perico y San Pedro.

En cuanto a los secuestros, se incautaron 6.891 dosis de clorhidrato de cocaína y/o pasta base (1.379 gramos) y 10.181 dosis de cannabis sativa, que superaron los 2 kilogramos.

Durante los procedimientos también se secuestraron 28 teléfonos celulares, 9 balanzas de precisión, tres motos, un arma de fuego y aproximadamente 3.021.300 pesos en efectivo, elementos incorporados a las investigaciones.

Como resultado de estas actuaciones 36 personas fueron detenidas, quedando a disposición de las autoridades judiciales.

Por ultimo destacar la importancia de las denuncias anónimas para iniciar investigaciones vinculadas al narcomenudeo y otros delitos. Las mismas pueden realizarse a través de https://denuncias.mpajujuy.gob.ar/denuncia o mediante los 156 buzones instalados en instituciones estatales y comunales de la provincia.