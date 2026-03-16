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Trasladaron la imagen de San José desde Perico en el día de su solemnidad

En horas de la mañana, devotos y fieles recorrieron las calles acompañando la imagen de San José, en honor a su día y presentando las fiestas patronales de Perico, que desde ayer se vienen celebrando en la ciudad.

Lunes, 16 de marzo de 2026 10:08

Desde la ciudad tabacalera, el santo patrono fue trasladado por fieles y autoridades hasta la capital jujeña con el fin de reunir a los fieles y recorrer las calles con deovción. La imagen llegó a la Iglesia San Francisco, donde fue recibida por la comunidad religiosa.


Durante la ceremonia, el sacerdote procedió a bendecir la imagen e invitó a la comunidad a participar de las distintas actividades y celebraciones religiosas programadas.


Cada 19 de marzo, la Iglesia Católica celebra la Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Según la tradición cristiana, San José ocupa un lugar central en la fe, ya que Dios le concedió el privilegio de acompañar a María y criar a su hijo, Jesucristo. En el designio divino, Dios Padre encomendó a José una de las misiones más importantes: ser el protector y cabeza de la Sagrada Familia.

 

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