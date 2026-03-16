Llegó ayer asistencia para paraje Normenta

La demora en la asistencia se dio por las malas condiciones del clima, que imposibilitaban la llegada del helicóptero.

A consecuencia del aislamiento del paraje Normenta tras el corte total de la ruta provincial 19 producido por las lluvias, por el que quedaron varados los docentes de la Escuela Secundaria Rural 1 y de la Escuela Primaria 232, finalmente ayer al mediodía el helicóptero de emergencias de la Provincia logró ingresar al paraje con víveres y trasladó a dos docentes y una enfermera.

Sucede que en este paraje, situado alrededor de 50 kilómetros de Fraile Pintado, el único acceso al lugar quedó cortado por la crecida de ríos, afectó a unas 50 familias y a la comunidad educativa. Los docentes permanecieron seis días varados junto a alumnos de la zona sin poder salir del lugar y con provisiones limitadas, en una zona que además carece de servicios básicos como agua potable, electricidad y comercios.

La situación se agravó porque los profesores habían llevado alimentos solo para pocos días y el comedor escolar no pudo recibir provisiones debido al mal estado de la ruta. Ante este escenario, se había anunciado el envío de asistencia aérea, pero el operativo se demoró por las condiciones climáticas.

Finalmente, ayer el helicóptero, con el director del Same, Pablo Jure, logró llegar al paraje con víveres y trasladó a parte del personal docente. Rosana Machaca, profesora disciplinar de la Secundaria Rural, relató que la aeronave llegó cerca de las 12.40 y descargó alimentos y agua para la población. "Ingresó el helicóptero, descargaron agua, yerba, harina, leche, azúcar, otros víveres y remedios, y en ese mismo viaje nos trasladaron a tres personas hasta Fraile Pintado", explicó.

PRESENCIA | EL DIRECTOR DEL SAME, PABLO JURE, CON UN TRABAJADOR SANITARIO DE NORMENTA.

Sostuvo que el operativo también permitió realizar el relevo del personal de salud, por lo que el vuelo debía concretarse de todos modos. "El profesor se quedó a cumplir su horario frente a los alumnos, porque no se pueden perder días de clases, y se va a quedar hasta que se pueda arreglar el camino", dijo sobre el coordinador pedagógico, quien se quedó en el lugar para continuar con las clases, al igual que los docentes de primaria.

Machaca explicó que el aislamiento del paraje durante la temporada de lluvias refleja la falta de obras estructurales en la ruta 19 y en los accesos alternativos, que presentan derrumbes, sectores anegados y tramos destruidos por la erosión.

Además, sostuvo que la comunidad vive desde hace años en condiciones muy precarias, lo que agrava cualquier emergencia climática. "Los pobladores no tienen agua potable ni tendido eléctrico, el agua la toman de una manguera que viene del río y no está tratada, y la luz depende de paneles solares que pocas familias tienen", afirmó. También explicó que la falta de energía impide conservar alimentos, lo que complica la vida cotidiana a la gente de la zona, pese a que se pueda pensar que cultivan y tienen animales, no los pueden mantener.

Expresó que si bien se trata de un lugar con gran belleza natural, la falta de infraestructura básica genera dificultades desde siempre. "Esto que vivimos nosotros lo pasan todos los años los pobladores. Son necesidades muy básicas, como el agua potable y la electricidad, que todavía no están garantizadas", indicó.

Mientras se espera la reparación del camino para restablecer el tránsito normal, la situación volvió a poner en evidencia las limitaciones estructurales que enfrentan las comunidades rurales del interior de Ledesma, donde cada temporal deja al descubierto la fragilidad de los accesos y la falta de servicios esenciales.

Jure destacó la labor de los agentes sanitarios

Desde el Gobierno provincial se destacó el operativo interinstitucional para llevar ayuda a pobladores del paraje. El titular del Same, Pablo Jure, explicó que el viernes comenzó la organización de la intervención y se dispuso efectuar la asistencia el sábado, situación que resultó imposibilitada por las condiciones del tiempo, que no permitieron llegar con la aeronave.

Ayer, a partir de la información satelital a la que accede la comunidad de Normenta, se determinó la posibilidad de realizar el operativo. Durante el traslado de los docentes y la enfermera a Fraile Pintado, Jure brindó asistencia a los pobladores, en especial adultos mayores y menores. Con el retorno del helicóptero, arribo una nueva enfermera. El funcionario resaltó la labor del agente sanitario Carlos Cruz y de la enfermera Elvia Cuba en estos días de aislamiento.