Bracamonte: donaciones y ayuda en Fraile Pintado

Por Fernando Zurueta

"La familia Bracamonte, es otra de las tantas que deben ser reconocidas por su compromiso con la provincia de Jujuy, en el desarrollo social, cultural y educativo. Sus aportes y donaciones sirvieron para fortalecer instituciones y mejorar la vida comunitaria, dejando una huella de generosidad con responsabilidad social y amor por su tierra". De esta manera nuestro columnista destacado Fernando Zurueta inicia el artículo -especialmente preparado para El Tribuno de Jujuy- vinculado con la historia de la familia Bracamonte en la zona de Fraile Pintado.

"El legado familiar trasciende lo material porque representa un acto de confianza en el futuro de Jujuy y así lo hicieron con el valor de trabajar juntos para una sociedad mejor".

Al llegar los jesuitas, a esos parajes, y en un espacio cercano hoy llamado Fraile Pintado, se asentaron en un territorio que le dieron a la finca el nombre de "La Reducción de San Ignacio de los Tobas". Esta información surge gracias al Diccionario General de Jujuy.

Los jesuitas, en esos lugares apartados, trabajaban con los pueblos originarios como el caso de los tobas, los ocloyas y otros grupos indígenas, estableciendo misiones con el objetivo de evangelizar y a veces "reducir" a la vida en comunidad. Surgió la necesidad y se hizo realidad enseñándoles agricultura, ganadería y oficios además de inculcar la religión católica.

La tribu llamada tobas tuvo presencia en el ramal jujeño como está documentado entre los años 1870-1930. Fue un pueblo indígena que armó una comunidad rica en cultura y tradición. Con lengua propia y una fuerte identidad, se dedicaron a la caza y pesca manteniendo los que quedan a la fecha, con sus costumbres luchando por sus derechos.

Y ya en el siglo XIX, en el año 1900 aproximadamente, un joven llamado Julio Bracamonte se instaló en el ramal, dedicándose a trabajos agrícolas.

Armó con la unión de vecinos y amigos un pequeño lugar para lograr formar una población estable y en consenso con los lugareños dieron el nombre a la zona que se llamaría Fraile Pintado. Nace con un significado al existir una antigua reducción conocida como San Ignacio de los Tobas que, de acuerdo a los dichos, eran las imágenes de frailes pintados en árboles durante la época colonial.

Julio Bracamonte vivió en ese lugar y fue un trabajador incansable, ayudando a los trabajadores. En sus labores se convirtió con el tiempo en terrateniente y legislador en el año 1918.

Desde que llegó a esos parajes, siendo muy joven, trajo consigo nuevas ideas y pensó no solo lograr objetivos personales; acompañados con un fin de trabajar pensando en el engrandecimiento donde vivía. El sueño debía ser realidad y "el gran proyecto" sería para el crecimiento de Fraile Pintado trabajando intensamente aumentando junto a sus compañeros la producción azucarera que crecía día a día.

Junto a su amigo Julio A Tanco fueron los primeros transportistas de mercaderías en aquellos lugares trasladándose en carros desde Ledesma a Güemes. Fueron épocas en que se pensó que los campos que abastecen al ingenio azucarero se cargaban en carros de madera tirados por mulas o bueyes y luego en camiones acoplados, siendo sus recorridos cortos. Pero se mencionaba otro medio de transporte que sería "revolucionario" que se conoció como ferrocarril. Debían disponerse de espacios para la construcción de vías angostas atravesando los cañaverales.

Una vez más Julio Bracamonte ofrece su ayuda y su predisposición en apoyar el desarrollo. Dona tierras para la construcción de las vías que se logró con el beneplácito de los pobladores. Y llegó el ferrocarril y en consecuencia esta donación entre tantas otras con el apoyo del Estado, significó un gran aporte que fue cumplir un sueño muy importante para los lugareños.

Siempre Julio Bracamonte y su familia impulsaron el crecimiento del lugar y así fue al donar tierras con un destino específico para ayudar al más necesitado. Se concreta la idea en base a conversaciones firmando un acuerdo en el año 2017 con el Gobierno de la Provincia para construir 50 viviendas. La diputada Débora Juárez de Bracamonte destacó la predisposición de la familia para ayudar al renacimiento de la localidad.

Otro miembro de la familia: Se necesitaba con alguna urgencia crear un puesto policial porque al no tener un lugar el trabajo era complicado. Allí aparece un luchador incansable quien fuera agricultor y productor de carnes llamado Miguel Cástulo Bracamonte se ofrece para la construcción de la seccional de policía. La donación de materiales la hizo con el aporte de sus colaboradores y ofrecieron ayudar no solo en el aporte de tirantes, vigas, chapas, también su mano de obra. La construcción se hizo en el año 1992 y en reconocimiento a su trabajo resolvió el pueblo que la seccional lleve su nombre: Miguel Cástulo Bracamonte.

Y entre tantos logros vino otro de significado relevante para el lugar. La Universidad Nacional de Jujuy tuvo el privilegio de encontrar personas que ofrecieron su ayuda para el crecimiento de esta casa de estudios en el ramal jujeño.

Las señoritas Sara Nélida y Lidia Susana Costello Bracamonte donan inmuebles con un destino. Sería con cargo a favor de la Unju de tres propiedades ubicadas en la finca "La reducción".

Estos tres predios individualizados como Fracción oeste de la localidad de Fraile Pintado del departamento Ledesma. La escritura de donación se hizo ante el escribano Esteban Martín Morienega el día 21 de mayo de 2021 y están individualizadas como parcela seiscientos ochenta y uno con una superficie de cuarenta hectáreas más otra fracción identificada como parcela seiscientos ochenta y dos con otras cuarenta hectáreas y por último se dona una tercera parcela con el numero seiscientos ochenta y una superficie igual de cuarenta hectáreas. Total ciento veinte hectáreas.

Este desprendimiento con cargo fue armar una Reserva Ecológica o la figura que se avenga al estudio y protección de la riqueza natural de la zona en su flora, su fauna y en general de riqueza del ecosistema así como la consecución de los objetivos enumerados en el artículo 5 de la ley provincial 6080.

Se pidió en el cargo que todas las acciones que se practiquen sean para ejecutar y/u organizar y/o patrocinar diversas actividades lo que se cumplió.

La inauguración de la Reserva se hizo con la presencia de los donantes Sara y Lidia Costello, del rector Mario Bonillo, del intendente de Fraile José Cardozo, de la decana de la FCA Noemí Bejarano y vicedecana Raquel Romeo, del decano de la Facultad de Humanidades César Arrueta, la secretaría de Ciencia y Técnica Claudia Gallardo, la directora de Educación Técnica del Ministerio de Educación de la Provincia María Eugenia Torramorell, incorporándose investigadores del Instituto de Biología de la Altura, directivos de escuelas de la zona y en un acto oficial se dejó inaugurado el acceso a la "Reserva ecológica Peñaranda de Bracamonte".

En base a estos antecedentes y mediante resolución del Consejo Superior de la Universidad con el número 108/22 se creó esta reserva imponiendo el nombre de Peñaranda de Bracamonte contribuyendo y cumpliendo con el cargo de las donantes al desarrollo social económico y espiritual de la vida humana.

Si se analizan estos actos debe destacarse que el legado familiar trasciende lo material porque representa un acto de confianza en el futuro de Jujuy y en el valor de trabajar juntos para una sociedad mejor y sin duda que esta publicación es acercar la historia a los jujeños reconociendo este gesto noble que honra a quienes lo realizaron".