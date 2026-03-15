Con fórmula propia, Jujuy es motor de crecimiento

Con un volumen de operaciones que alcanzó los 1.259 millones de dólares en 2025, Jujuy lidera el comercio exterior en la región. Mientras el país estancaba su desarrollo, la provincia creció un 23% en la última década, impulsado por el litio y un marco legal de vanguardia.

Las cifras son contundentes y no dan paso a interpretaciones antojadizas. El mapa económico del Norte Grande experimentó una transformación irreversible y, en este contexto, Jujuy se constituyó en el motor indiscutido del NOA, registrando un crecimiento exportador del 17,2% en 2025, en comparación con los registros del año anterior.

Al respecto, el diputado provincial Guido Luna indicó que “este salto exponencial no es producto del azar ni de un rumbo político nacional de dos años, sino de una estrategia de largo plazo que hoy posiciona a la provincia como la segunda de mayor crecimiento en toda la Argentina, solo superada por Neuquén”.

Explicó que “el éxito actual es la cosecha de las fuertes inversiones realizadas entre 2016 y 2022” y puntualizó que “las dos principales compañías productoras de litio alcanzaron una capacidad instalada de 82.500 toneladas anuales, convirtiendo a Jujuy en la primera productora de la región”.

Enfatizó que “la curva seguirá creciendo” y resaltó que “esto no es gracias a las medidas del gobierno nacional, sino a las acciones, el clima de inversiones y de negocios generado por el Gobierno de la Provincia en la última década”.

Mientras el gobierno de Javier Milei centró sus esfuerzos en el ordenamiento macroeconómico mediante un ajuste que deterioró la microeconomía y el empleo, Jujuy presenta un oasis de desarrollo.

Los datos del CEPAL-MECON son reveladores: Entre 2013 y 2023, Jujuy acumuló un crecimiento del 23%, cifra que humilla el promedio nacional del 1,6% registrado en el mismo período. En términos llanos, Jujuy creció cuando el resto del país caía.

“Para sostener este ritmo, la provincia diseñó el mejor Régimen de Promoción de Inversiones del NOA (Leyes 5922 y 6336)”, refirió Luna y apuntó que “también se ofrece estabilidad fiscal garantizada por 15 años y reintegros de hasta el 30% para quienes apuesten por el suelo jujeño”.

Observó que “si bien el litio y la minería son los grandes protagonistas, la matriz productiva de la provincia se diversificó con agresividad” y agregó que “el crecimiento también se apalanca en economía del conocimiento, Big Data, innovación aplicada al desarrollo global, el impulso de la obra pública, el Parque Industrial de Perico, las zonas francas y el turismo”.

Finalmente, el legislador de Jujuy Crece subrayó que “la provincia encontró en 2015 un modelo de desarrollo propio, blindado por políticas locales que priorizan la inversión privada y la previsibilidad, desmarcándose de la inestabilidad que afecta al resto del país”.