Ley Cazzu en México: iniciativa para que padres ausentes no bloqueen viajes de sus hijos

La batalla legal entre Cazzu y Christian Nodal por la custodia y los permisos de viaje de su hija Inti ha trascendido el mundo del espectáculo para llegar al legislativo en México.

Inspirados por el caso mediático de la cantante argentina y el sonorense, una legisladora de Michoacán propone una iniciativa conocida como “Ley Cazzu”, que busca impedir que padres ausentes o deudores alimentarios puedan bloquear trámites esenciales para la movilidad y el bienestar de sus hijos.

¿Qué se propone con la Ley Cazzu?

La “Ley Cazzu” fue propuesta por la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el Congreso de Michoacán, con la intención de que se impulse a nivel nacional.

La iniciativa busca reformar el artículo cuarto de la Constitución Mexicana para garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes prevalezca por encima del veto de uno de los progenitores en situaciones de abandono parental o incumplimiento de obligaciones.

Actualmente, en México, la salida del país, la tramitación de pasaportes y otras gestiones oficiales para menores requieren la autorización de ambos padres. Si uno de ellos se niega —aun cuando no cumple con la pensión alimenticia ni la convivencia—, la madre o el padre custodio debe iniciar un proceso judicial que puede tardar meses o años, afectando oportunidades académicas, deportivas o familiares de los menores.

La “Ley Cazzu” pretende agilizar estos trámites y reducir la carga probatoria, de modo que la persona que ejerza la guarda y custodia principal pueda obtener permisos de movilidad nacional o internacional de amplia temporalidad si se demuestra el abandono, la falta de convivencia o el incumplimiento de las obligaciones de crianza o de alimentos por parte del otro progenitor.

El caso Cazzu-Nodal y su alcance

El nombre de la iniciativa hace referencia directa al caso de Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, quien en el pasado ha relatado haber enfrentado serios obstáculos legales para sacar a su hija Inti del país ante la negativa o el control de Christian Nodal sobre los permisos de viaje.

Este caso visibilizó una problemática que afecta a miles de familias: el uso de los trámites migratorios y legales como herramienta de control o castigo en contextos de divorcio, abandono o violencia vicaria. Según datos citados en la exposición de motivos de la legisladora, más de once millones de madres solteras en México asumen solas el cuidado de sus hijos, y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia.

La “Ley Cazzu” ha sido bien recibida por organizaciones civiles y colectivos feministas, quienes insisten en la necesidad de mecanismos jurídicos rápidos, accesibles y con perspectiva de género e infancia para proteger los derechos de los menores y evitar su revictimización.

El fenómeno social ha trascendido fronteras. En Argentina, la “Ley Cazzu” inspiró una petición ciudadana en Change.org que superó las 33 mil firmas en pocos días, bajo el lema “Libertad con nuestros hijos”.

Cuando se propuso en Argentina, Cazzu reaccionó a la iniciativa que lleva su nombre, afirmando: “Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas”, aunque también expresó su sorpresa por el alcance social y político del fenómeno.

Subrayó que su postura nunca fue emocional, sino política y social: “Cuando a mí me pasaron todas las cosas que me pasaron, yo siempre tomé la decisión de tener una posición política, en realidad. Nunca fue una posición como emocional”, dijo en una entrevista.

La artista reconoció la dificultad de procesar el impacto de su caso: “Me es muy difícil como terminar de procesar que lo haya generado yo, que no lo creo así, y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas”.