Los precios subieron en febrero en Jujuy un 3,1 por ciento

El Índice de Precios al Consumidor en Jujuy aumentó un 3,1% en febrero, según informó ayer la Dirección Provincial de Estadística y Censos, detallando que con esta cifra la variación interanual alcanzó el 32,5%, mientras que la del presente año acumula un 6,4%.

Los rubros con mayor incremento mensual fueron Vivienda, combustible y electricidad (10,5%); Equipamiento y funcionamiento del hogar (3,6%); Esparcimiento (3,2%) y Alimentación y bebidas (3,0%). En contrapartida, los de menor aumento fueron Enseñanza (0%), Otros gastos (1%) y Transporte y comunicaciones (2%).

En tanto los de mayor suba interanual hasta ahora son los de Enseñanza (58,3%); Vivienda, combustible y electricidad (39,4%); Alimentación y bebidas (32,1%); y Transporte y comunicaciones (30,5%).

Sin embargo, la división con mayor incidencia en las variaciones mensual e interanual fue la de Alimentación y bebidas, 1,92% y 32,46%, respectivamente, según el informe de la Dipec.

Los productos que integran Alimentos, bebidas y otros artículos que más aumento tuvieron en un mes fueron lechuga 40,9%, papa 21,9%, pañal 14,6%, jabón de tocador 12,5%, champú 11,4%, cebolla 10,3%, cuadril 9,7% y pollo 9,4%. En tanto, los que más bajaron fueron harina común -3,63%, limón -3,4%, zapallo -3%, banana -2,7% y manteca de 200g -2,2%.

Cabe señalar que el Índice de Precios al Consumidor mensual del NOA fue del 3,5%, y a nivel nacional del 2,9%. En tanto que las variaciones anuales fueron en el NOA de 33% y Nacional en 33,1%.

Asimismo, hay que destacar que la canasta del IPC en Jujuy tiene una ponderación del 50,32% en Alimentación y bebidas, 7,90% en Indumentaria, 8,58% en Vivienda, y otros rubros. En tanto que los de menor peso son Enseñanza (2,31%), Atención médica y gastos para la salud (3,36%), y Equipamiento y funcionamiento del hogar (7,55%). La mayor proporción del índice corresponde a Alimentación y bebidas, seguida por Transporte y comunicaciones.