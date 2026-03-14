El gremio Atsa insiste en mejoras salariales y edilicias

El Gobierno de la provincia anunció que la próxima semana se retomarán las mesas paritarias con los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública. Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo confirmaron que las convocatorias se realizarán los días lunes y martes, con el objetivo de establecer una agenda de diálogo y encuentros con cada uno de los gremios.

En ese contexto, desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) manifestaron expectativas por la reapertura de las negociaciones, luego de haber planteado días atrás su malestar por la falta de convocatoria formal.

La secretaria general del gremio, Viviana López, explicó que el pasado martes mantuvieron una reunión con funcionarios del área de Hacienda donde expresaron sus inquietudes y el descontento del sector. "El martes pasado tuvimos una reunión con Hacienda donde planteamos nuestras inquietudes y la molestia de no haber sido convocados a paritarias", señaló.

Según detalló, durante ese encuentro los funcionarios se comprometieron a realizar el llamado a los gremios en los próximos días. "Se comprometieron a convocar para la semana que viene", indicó.

López también sostuvo que desde el sindicato solicitaron una reunión urgente para despejar dudas ante el escenario de conflictividad que se vive en distintos sectores estatales. "Nos preocupó bastante la movilización que hubo de las fuerzas, por eso solicitamos para el día martes a primera hora que se realice una reunión con este sindicato, para sacarnos dudas. Siempre apostamos al diálogo y después la oferta salarial la veremos en asamblea", remarcó.

En relación a los reclamos del sector, la dirigente reiteró que uno de los principales pedidos es que el salario inicial de los trabajadores alcance el valor de la canasta básica. "Siempre se pidió un sueldo inicial igual a la canasta básica, es lo que se merece el trabajador y sobre todo aquellos que están en el área de salud y están las 24 horas del día", expresó.

Asimismo, López remarcó que además del aspecto salarial existen otras demandas vinculadas a las condiciones de trabajo dentro del sistema sanitario. "También queremos mejoras edilicias y equipamiento para poder de esa manera satisfacer las demandas de la comunidad", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el personal de salud cumple un rol esencial dentro del Estado y consideró que el Gobierno debería priorizar a los sectores estratégicos. "Consideramos que al ser trabajadores estatales, más en el sector salud, somos trabajadores esenciales. El Ministerio debería tener esa mirada. Hay sectores en donde el Gobierno debe cuidar mucho, como las fuerzas, educación y salud, que deben ser prioridad", manifestó.

Finalmente, la titular de Atsa señaló que aguardarán la convocatoria oficial para analizar la propuesta que presente el Ejecutivo provincial. "Esperamos la convocatoria, luego nos reuniremos en asamblea para plantear la propuesta y en base a esa asamblea veremos si salen algunas medidas de fuerza", concluyó.