A la espera de la patrona cerca de Semana Santa

La imagen de la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral permanecerá en su santuario hasta el Miércoles Santo y en todo ese tiempo la parroquia desarrollará actividades en su honor hasta el día de su regreso acompañada de miles de fieles y sikureros.

Entre el 20 y 22 próximos se realizará el Encuentro de jóvenes y el 29, Domingo de Ramos en el abra se vivirá una jornada muy emotiva iniciando la Semana Santa y posteriormente esperar a los peregrinos y sikureros que al día siguiente partirán desde la iglesia del pueblo.

Paralelamente las familias, compañeros de trabajo y vecinos iniciarán la elaboración de las tradicionales ermitas, mientras la comunidad en general espera el regreso de la venerada en la tarde del Miércoles Santo, después de caminar lentamente alrededor de 9 horas por la gran cantidad de peregrinos y sikureros que los acompañarán.

La ausencia de la Mamita del cerro se sentirá y mucho en todo este tiempo, y la asistencia de la gente se incrementará notablemente a misa y a otras celebraciones religiosas, pidiendo por el pronto regreso de la protectora espiritual. Y a la vez preparándose para vivir y meditar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

A la vez los prestadores de servicios turísticos se dispondrán para recibir a los turistas que eligieron la villa turística para disfrutar el fin de semana largo y conmemorar la Semana Santa. En la Quebrada el poblado es centro de atracción por lo que brinda en esas jornadas familiares.