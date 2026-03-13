Viernes con cielo mayormente nublado y sin alertas meteorológicas en Jujuy

Este viernes 13 de marzo se presenta con condiciones de tiempo variables en la provincia de Jujuy, con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, no se encuentran vigentes alertas meteorológicas de ningún tipo para el territorio provincial, por lo que la jornada transcurrirá sin advertencias oficiales por fenómenos severos.

Durante las primeras horas del día se espera un cielo mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0 y 10 %. Con el avance de la jornada, la inestabilidad podría incrementarse levemente, con tormentas aisladas previstas para la tarde y la noche, cuando la probabilidad de lluvia podría ubicarse entre 10 y 40 %.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa una mínima cercana a los 18 °C y una máxima que rondará los 25 °C, valores acordes a la época del año en la región. Los vientos serán leves a moderados, con velocidades de 7 a 12 km/h durante el día, disminuyendo hacia la noche.

El viento predominante soplará desde el noreste por la mañana, rotando al norte durante la tarde y al sudoeste por la noche, manteniéndose con intensidades bajas.

Pese a la presencia de nubosidad y la posibilidad de tormentas aisladas en algunos sectores, el Servicio Meteorológico no emitió alertas para la provincia, lo que indica que no se esperan fenómenos de intensidad significativa durante la jornada.

Las condiciones se mantendrán dentro de un escenario típico del mes de marzo en la región, donde las temperaturas suelen ser templadas y pueden registrarse episodios de lluvias o tormentas dispersas.