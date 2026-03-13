14°
13 de Marzo,  Jujuy, Argentina
Viernes con cielo mayormente nublado y sin alertas meteorológicas en Jujuy

Este viernes se presenta con condiciones meteorológicas relativamente estables en la provincia de Jujuy, donde no rigen alertas meteorológicas.

Viernes, 13 de marzo de 2026 07:59

De acuerdo al pronóstico para la jornada, el día comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura cercana a los 22°C y una baja probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. Los vientos serán leves del sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde, se espera un leve aumento de la temperatura, con una máxima que rondará los 25°C. En este tramo del día podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubicaría entre 10% y 40%, mientras que el viento continuará leve, predominando del norte.

Durante la noche, el ambiente se tornará más fresco con una temperatura cercana a los 19°C. Persistirán algunas tormentas aisladas, aunque con vientos prácticamente calmos, del sector sudoeste, entre 0 y 2 km/h.

Últimas noticias

