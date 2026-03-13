Viernes con cielo mayormente nublado y sin alertas meteorológicas en Jujuy

De acuerdo al pronóstico para la jornada, el día comenzará con cielo mayormente nublado durante la mañana, con una temperatura cercana a los 22°C y una baja probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. Los vientos serán leves del sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde, se espera un leve aumento de la temperatura, con una máxima que rondará los 25°C. En este tramo del día podrían desarrollarse tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubicaría entre 10% y 40%, mientras que el viento continuará leve, predominando del norte.

Durante la noche, el ambiente se tornará más fresco con una temperatura cercana a los 19°C. Persistirán algunas tormentas aisladas, aunque con vientos prácticamente calmos, del sector sudoeste, entre 0 y 2 km/h.