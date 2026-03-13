"Sería muy bueno que empresas jujeñas integren la zona franca de La Quiaca"

El presidente de la Unión Industrial de la provincia, Federico Gatti, se manifestó esta mañana a favor de que empresas jujeñas sean parte de la zona franca de La Quiaca para que puedan ofrecer "productos y servicios de calidad" y competir "en igualdad de condiciones".

En una entrevista con FM SOL, de El Tribuno de Jujuy, el empresario sostuvo que esperan que la zona franca de la ciudad fronteriza "venga en beneficio de todos los jujeños, no sólo del consumidor jujeño, sino también del empresario y del industrial jujeño".

"Nos parece interesante la iniciativa de que empresas jujeñas integren la zona franca de La Quiaca. Sería muy bueno y una gran oportunidad que tiene Jujuy para el desarrollo, porque esa zona franca va a llevar un movimiento comercial, turístico y logístico muy importante", afirmó Gatti. Y agregó que "es bueno que se le abran las posibilidades a las empresas y a los comerciantes jujeños de poder competir en igualdad de condiciones con las grandes cadenas internacionales, que es lo que uno ve cuando va a otras zonas francas".

En ese contexto, el líder industrial citó el ejemplo de Iquique "en donde hay un espacio establecido para comercios locales que puedan tener ahí su lugar de venta". "Sería muy bueno que esto sea así en La Quiaca para que las empresas jujeñas puedan ofrecer productos y servicios en calidad, y por otra parte, para mitigar las pérdidas que va a tener el empresario cuando la gente vaya a La Quiaca a comprar allá con un beneficio impositivo. Entonces, nos parece interesante darle esa oportunidad a las empresas jujeñas".

El titular de la UIJ indicó que "esto que no tiene que ser un reclamo, sino que tiene que ser una política y una visión de todo el espectro político, ya que las cámaras empresarias apoyan que haya una posibilidad de competir en igualdad de condiciones". Por eso, afirmó que esto "es una gran oportunidad para el comerciante y el empresario jujeño" y que celebran la apertura de la zona franca de La Quiaca, a la que calificó como "una excelente gestión y una política de Estado que ha tomado el gobierno de Jujuy".



"El tema de la incorporación de empresas jujeñas en la zona franca de La Quiaca lo conversamos con las otras cámaras empresarias de Jujuy. Creo que se podrían generar posibilidades de que haya un pool de empresas y de comercios para poder llegar al monto mínimo de inversión que requieren los pliegos. Yo creo que es un tema como para conversar con el gobierno provincial y, antes de que se abra la licitación, tener la posibilidad de generar una oferta que permita darle condiciones al empresario jujeño, al industrial jujeño y al comerciante jujeño de estar en condiciones de acceder a estar en la zona franca, porque va a ser una zona de desarrollo y, obviamente, es bueno que parte de ese desarrollo y de esa generación de valor que se va a crear quede en manos de los jujeños", manifestó.

Consultado sobre la actualidad de los industriales de la región, sostuvo que "la situación se está agravando con algunas medidas del Gobierno Nacional, como es la apertura industrial de importaciones, todo lo que es el comercio ilegal y el contrabando que continúa y más aún en las provincias limítrofes", lo que "golpea muchísimo" a la producción y el comercio local. Gatti señaló que la Unión Industrial "está de acuerdo en ser un país abierto al mundo, con equilibrio fiscal y con inflación dentro de esquemas normales, pero hay que tener en cuenta que es un país federal, que la industria argentina está distribuida en todas las provincias y que cuesta muchísimo generar puestos de trabajo en el interior del país". "Esto se hace a través del diálogo y a través de políticas activas donde se ponga el foco en dar la oportunidad a los empresarios que hace mucho tiempo vienen apostando e invirtiendo en la Argentina, sobre todo en el interior, generando puestos de trabajo, generando recursos para las comunidades y lo que se llama capital social", añadió.

En relación a la situación del empleo en Jujuy, "la caída del consumo generó adelanto de vacaciones y ceses de turnos como medidas previas a las desvinculaciones". "Se publicó un cuadro la semana pasada donde el empleo en Jujuy privado cayó desde diciembre del 23 a la fecha el 0,6%. Jujuy fue una de las provincias que menos empleo perdió, yo creo que el impulso a la minería tiene mucho que ver con eso, porque es un sector que tiene un dinamismo distinto y unas perspectivas mejores que los que sectores que se ocupan de los de bienes transables, en donde hay un impacto negativo por las importaciónes, el contrabando y el comercio informal", concluyó.