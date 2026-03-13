El SAME 107 presentó el esquema sanitario para el ascenso al santuario de Punta Corral

El despliegue sanitario para el ascenso al santuario de la Virgen de Copacabana de Punta Corral ya se encuentra diagramado. El Dr. Pablo Jure, titular del SAME 107, confirmó que el despliegue de este año es uno de los desafíos logísticos más importantes para el área de salud, con una cobertura que busca anticiparse a las contingencias físicas y climáticas que suelen afectar a los peregrinos en los distintos tramos del camino.

Como parte fundamental del operativo, el Dr. Jure destacó la presencia del equipo de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y de médicos de otras provincias que, como en ediciones anteriores, vuelven a sumarse al trabajo operativo del SAME 107. También comentó que este año el servicio incorporó equipamiento que marca una diferencia en la calidad de la atención. Según explicó el director, se sumaron herramientas tecnológicas y sistemas de conectividad satelital que permiten una comunicación fluida en zonas de difícil acceso.

En cuanto a la infraestructura en el terreno, se dispusieron puestos de atención estratégicos a lo largo de los senderos de ascenso, con un distanciamiento de una hora a una hora y media entre sí. El núcleo de este despliegue es el Hospital de Campaña de alta complejidad, montado en conjunto con la DINESA, que ya se encontrará armado el día 25 de marzo a primera hora. Este hospital móvil funciona como una guardia hospitalaria de primera línea, con servicios de atención de emergencia, sala de observaciones y equipo de radiología, más las áreas de enfermería y farmacia.

El hospital estará ubicado pasando las vías, en lo que era el puesto puente al lado del río. Además, al lado del puesto de salud de dentro del pueblo, se va a armar un Puesto Médico Avanzado (PUMA) donde se realizarán las atenciones de menor complejidad.

Finalmente, el funcionario hizo hincapié en la responsabilidad individual para evitar complicaciones de salud. Entre las recomendaciones fundamentales, las autoridades sanitarias sugieren:

Preparación física: Realizar actividad física previa para adaptar el cuerpo al esfuerzo, salir a caminar, subir escaleras, andar en bicicleta, etc.

Hidratación y alimentación: Llevar al menos 5 litros de líquido por persona.

Indumentaria: Utilizar ropa adecuada para el clima cambiante que puede presentar condiciones adversas y calzado cómodo ya usado.