Tren Solar de la Quebrada

Adultos mayores en el Tren Solar de la Quebrada

Viajaron desde Aguas Calientes para disfrutar de la experiencia.

Miércoles, 11 de marzo de 2026 23:42
AGRACIADOS | VECINOS DE AGUAS CALIENTES EN EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.

Los adultos mayores de Aguas Calientes nunca olvidarán el agradable paseo por el norte jujeño que hicieron en el Tren Solar de la Quebrada; el viaje de recreación gestionado por el intendente Gregorio Mamaní se concretó durante una hermosa jornada en aquella región norteña.

Con la colaboración de diferentes áreas del Gobierno provincial, más de 50 vecinos de la comuna viajaron hasta Volcán con intervención de la Secretaría de Transporte y desde allí en el Tren Solar hasta la Estación Purmamarca, desde donde se trasladaron hasta el pintoresco poblado.

Para muchos de ellos fue la primavera vez que visitaban la Quebrada, pero todos coincidieron que es muy hermosa y confirmaron que volverán con sus familias. En Purmamarca estuvieron recorriendo en el mirador El porito, la plaza central, la iglesia y otros centros de atracción turística.

Con esta iniciativa el municipio se fijó como objetivo principal, promover el derecho a la recreación, la socialización y el cuidado integral de la salud de las personas mayores.

 

